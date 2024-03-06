保母上廁所！6月大女嬰誤吞紙巾命危　昏迷指數3...加護病房觀察中

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣蔡姓居家托育人員照顧一名僅僅6個月大的女嬰，但他日前上廁所時，女嬰誤吞紙巾噎到，保母發現時女嬰一度失去呼吸心跳，送醫後救回一命，但目前仍在加護病房觀察中。縣府已啟動調查，並下令該名保母停止收托。

屏東基督教醫院表示，潘小妹3月4日下午2:12由救護車送到屏東基督教醫院急診室，到院前已無呼吸心跳，經過急救轉入小兒加護病房，目前生命徵象仍不穩定，處於危險期，昏迷指數只有3分。

據悉，52歲蔡姓保母自稱當時上廁所，嬰兒在這段空檔誤吞紙巾，才引發意外，但詳細原因，有待警方進一步調查。

縣府社會處表示，本案蔡姓保母100年11月16日取得托育人員技術士證，於101年5月28日於本縣執業登記為合格在宅保母，自101年9月開始收托至今托育過19位幼兒，期間沒有重大照顧缺失。縣府表示，依居家托育服務中心訪視紀錄，蔡姓保母過往服務狀況良好，受傷幼兒係家長透過親友介紹於112年12月1日開始送托，縣府113年1月9日至托育地進行訪視，托育狀況及互動情形尚好。

社會處強調，兒少保護社工已提供案家心理支持並協助後續醫療、檢警調查等相關事宜，並連結屏東縣律師公會媒合律師協助後續司法程序；縣府同時就該名保母其他收托幼兒，依「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」第18-2條規定，於行政調查期間，通知家長該名保母已辦理停托，並依家長意願轉介至其他保母，另於案件調查期間暫停蔡姓保母收托幼兒。

本案已進入偵查階段，後續依檢警調查事實，協助家長提告或由本府提出獨立告訴，若有兒少權法第49條情事，縣府將據以裁罰新臺幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並公布其姓名，同時依據前法第26-1條規定，廢止蔡姓保母之居家式托育服務登記證書。