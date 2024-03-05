屏東百香果品質安全無慮　屏縣府:消費者可安心選購

▲百香果 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

近來有媒體報導百香果為農藥殘留排行榜中水果類第一名，造成消費者恐慌並嚴重影響屏東百香果農生計，目前正值屏東百香果產期；屏東縣政府嚴正申明並呼籲消費者安心選購屏東在地生產之產銷履歷及有機友善等三章一Q百香果。

縣府長期針對屏東農友辦理農藥使用暨安全用藥輔導，根據本府統計110年迄今辦理農作物農藥殘留監測與管制數據，其中抽驗百香果共計45件，僅3件農藥殘留結果評定不合格，安全合格率高達93%，針對抽驗不合格農民依據《農藥管理法》裁處並禁止上市販售，另縣府個案輔導該農民加強農藥管理並增進農產品品質安全。

百香果全國種植面積約939公頃，其中屏東縣種植面積約46公頃，約佔全國5%，全國排名第三，主要種植鄉鎮為萬巒鄉及高樹鄉。屏東百香果香氣濃郁，口感酸甜可口，深獲民眾喜愛，自2月下旬起已陸續上市，產季只到6月，正好與埔里主產區的產季互補，搶鮮品嘗屏東優質百香果。

縣府農業處表示，縣府長期關心屏東農民農藥自主管理，推動農藥殘留自主管理計畫，鼓勵農民自主送驗，針對多重農藥殘留檢驗縣府補助2,000元，屏東農民只要自付1,800元，此方案適用所有新鮮蔬果，補助對象為設籍屏東縣農民所生產的農產品，主要為輔導農民加強田間管理，非為裁罰依據，果農可多加利用此專案，詳情歡迎上屏東縣檢驗中心全球資訊網(https://www.pthg.gov.tw/inspection/Default.aspx)查詢。