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協助減少耗損　雲林縣農業冷鏈設施備補助起跑

▲111、112年度受理共計核定48個單位，補助項目包涵冷藏庫、包裝設備、冷藏車及堆高機等冷鏈設施 (備)，農民團體好評不斷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府111、112年度受理共計核定48個單位，補助項目包涵冷藏庫、包裝設備、冷藏車及堆高機等冷鏈設施 (備)，農民團體好評不斷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣農產品種類多元且品質優良，深受國內外消費者的喜愛，但大多數農產品都不耐長期保存、長途儲運，尤其部分農產品在運銷過程中會耗損約三成，影響農民收益，也降低消費者對產品的信任，解決的關鍵就在建立從生產端到消費端都可維持合適低溫環境的保鮮冷鏈物流。

雲林縣為農業大縣，縣政府持續以聯合國永續發展SDGs 17項目標為核心目標，輔導農民推動低碳、負碳農業，逐項落實農作物從田間收穫後預冷、運送過程的冷藏溫控、貯存庫房的低溫保持，才能將田裡的新鮮蔬果直送到消費者口中。

▲111、112年度受理共計核定48個單位，補助項目包涵冷藏庫、包裝設備、冷藏車及堆高機等冷鏈設施 (備)，農民團體好評不斷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府農業處表示，為建構雲林縣農產品冷鏈物流及品質確保體系，提升農產品到貨之品質與市場競爭力，雲林縣政府積極推動農民團體完善採收後處理、集貨包裝、貯運等相關冷鏈設施 (備)，建立從生產端到消費端完整之冷鏈物流體系，111、112年度受理共計核定48個單位，補助項目包涵冷藏庫、包裝設備、冷藏車及堆高機等冷鏈設施 (備)，農民團體好評不斷，今年度延續再推動「113年度雲林縣農產品產能提升冷鏈物流品質確保示範體系計畫補助」。

農業處說明，申請時間2024年3月15日至2024年4月1日截止，請有意願申請之農民團體檢附計畫書及所需文件函送雲林縣政府，相關資訊及檔案可至本府農業處網站表單下載處下載 https://reurl.cc/13Wv4p，申請計畫諮詢窗口05-5523335農業處企劃行銷科鄭小姐。

▲111、112年度受理共計核定48個單位，補助項目包涵冷藏庫、包裝設備、冷藏車及堆高機等冷鏈設施 (備)，農民團體好評不斷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府111、112年度受理共計核定48個單位，補助項目包涵冷藏庫、包裝設備、冷藏車及堆高機等冷鏈設施 (備)，農民團體好評不斷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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關鍵字：

冷鏈設備補助雲林縣政府農業處

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