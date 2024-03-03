2024觀光節頒獎典禮　雲林縣獲交通部觀光署肯定

▲「2024觀光節慶祝大會頒獎典禮」雲林縣共榮獲3項大獎肯定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2024觀光節慶祝大會頒獎典禮」雲林縣共榮獲3項大獎肯定，雲林縣政府文化觀光處吳秀媚科員榮獲「政府機關優良觀光人員」獎；雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會榮獲「熱心觀光產業團體」獎；劍湖山世界則獲得「觀光旅遊業督導考核競賽」─「特優等」獎項，顛覆雲林傳統農業大縣的刻板印象。

雲林縣長張麗善指出，這些年在縣府同仁、民間協會等齊心努力之下打開名氣，更透過國際型設計比賽的肯定，將知名度推進全世界，「成龍濕地流動藝術饗宴」、「北港燈會」、「雲林國際偶戲節」等活動都是國際型比賽的常勝軍，藉由參與國際型比賽，不僅僅是讓大家看見節慶活動的本質，行銷雲林，也顯示出雲林縣「不是文化沙漠，只是深藏不露」。



雲林縣政府持續在文化觀光領域上耕耘著，五年來更豪取國內外大獎58座，更在112年度將觀光總人次突破1973萬，達到前所未有的高峰，雲林的文化觀光成長有目共睹；雲林觀光量能不斷提升之餘，地方產業也自主提升以因應年年攀升的觀光人潮，期望由政府與地方攜手提升文化觀光業者品質，創造出具有優勢的大環境，才能吸引更多觀光產業投資雲林。



文化觀光處長陳璧君表示，文化底蘊是觀光發展的重要量能，以文化底蘊為基礎，透過活動式包裝以及行銷手法，提高雲林觀光的能見度；今年甫辦理完成的「2024觀光節慶祝大會頒獎典禮」，雲林縣共獲得了3座獎項，這些都是經過長時間的努力及付出，才能擁有的成果，實屬不易，不僅僅是對縣府團隊、雲林縣相關觀光團體的鼓勵，更是一種實力的肯定。

陳璧君更一步指出，因應交通部觀光署成立翌年，特別將「優良觀光產業及其從業人員表揚」轉型升級為「台灣觀光金獎」，是台灣觀光產業最高榮譽品牌，更有「觀光界奧斯卡」的美譽。雲林縣由「雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會」榮獲「熱心觀光產業團體」獎；而「觀光遊樂業督導考核競賽獎」，則由「劍湖山世界」獲得特優獎，已連續36次拿下特優獎，非常不容易。



文化觀光處吳秀媚，更是首度代表雲林縣政府拿下「政府機關優良觀光人員」獎，在縣府服務近10年，資歷豐富，主責文化觀光處許多大型計畫案，亦為112年度雲林縣政府績優公務人員，顯示出公部門的設計美學敏銳度及規劃執行能力，在這幾年已經大幅度翻轉與前進，透過長期蹲點在地，培養與在地業者、團隊合作與溝通的默契，將資源整合運用讓效益發揮極大化。