防猴害降農損！花蓮啓動電圍網補助申請　即日起至3月12日止

▲縣府與林務局近年來合作推廣裝設低電流性的放電，讓獼猴觸電疼痛，但不會危害性命，對人及動物都安全。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣山區盛產多樣優質水果，每到果實採收期，常引來獼猴分食、破壞果園，讓果農不勝其擾，為防治台灣獼猴危害農作物，政府今年持續推動設置防猴電圍網補助方案。花蓮縣長徐榛蔚指出，縣府與林務局近年來合作推廣防猴電圍網防治，配合裝設低電流性的放電，讓獼猴觸電疼痛，但不會危害性命，對人及動物都安全。

農業處長陳淑雯說明，防猴電圍網補助申請條件為從事柑橘類、檬果、水蜜桃、梨、柿、鳳梨、釋迦及其他果樹；蔬菜、豆類或薯類；稻；咖啡等栽培之農戶，申請新架設電牧器電圍網農地達0.2公頃（含）以上且為合法使用。自即日起至3月12日，農民可到各鄉鎮市公所或農會申請補助設置防猴電圍網。

方案經8年推展執行，農民對防治成果多予肯定，為因應物價上漲及鼓勵農友以電牧器電圍網防治野生動物危害農作，自113年起調整補助內容，修正重點及配合事項如下：

1. 參考營造業物價上漲指數將電牧器電圍網資材補助基準自279.5元／公尺提高為445元／公尺。

2. 新增架設費用補助、資材維修補助、自行架設電圍網者添購電牧器及電壓檢測器補助及其他防猴器材等補助。

3. 為防止農民申請補助架設電牧器電圍網後，擅自將電牧器拆除改以其他方式供電，致發生意外，申請文件新增若擅自改以其他方式為電圍網供電，補助機關免責之切結書。

花蓮縣長徐榛蔚指出，防猴電圍網是目前驅猴最有效的辦法，約可確保9成作物不被猴群損害，考量全區設置電圍網經濟負擔較大，建議深受猴害之農民初期在補助額度下設置小範圍電圍網，了解效果後再逐步擴大，保護自家農作物。農業處長陳淑雯也強調，政府補助的防猴電圍網一定要求加裝電牧器，電牧器本身高電壓、低電流，能達到驅趕成效但不會危及人命，提醒農友即使沒申請補助而自行架設電圍網，也要注意這細微的關鍵，才能保障安全。

