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社會 社會焦點 保障人權

詐領長照補助418萬　台灣58協會「偷打疫苗」9人遭起訴

▲雲林縣長青食堂開辦至今頗受好評，最近卻傳出縣府要求落實共餐，長輩多次無故未到恐取消補助，引起想取餐回家的長輩不滿。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣舉辦的老人共餐「長青食堂」遭合作業者詐領志工補助310萬元。（資料照／記者蔡佩旻翻攝）

記者劉昌松／台北報導

財團法人台灣58金融仕家協會長年與地方政府合作，辦理社區老人關懷照護工作，表面上做愛心，實際上裡用人頭志工詐領補助款，從2019年到2022年間，詐得418萬餘元，最慘的是雲林縣被騙310萬，另外協會還用假名冊，讓協會子女以「長照服務員」的名義，優先接種首波新冠疫苗，台北地檢署4日依詐欺等罪起訴協會理事長林仁豐、會計張亞欣和他們的家人共9人。

起訴指出，台灣58協會長期與台北市府、新北市府、新竹縣府、雲林縣府合作，分別受地方政府委，提供關懷據點服務、長照餐服務、而協會理事長仁豐卻利用地方政府審核寬鬆的機會，不時在志工名冊灌水，製作假的簽到表、人事費領據，用來申請勞保補助、交通費與誤餐費。

其中2021年到2022年間，58協會與雲林縣府社會局合作的長照餐服務，還因提供「長青食堂」用餐的宮廟要求每月3000元的水電費，鬧出停伙糾紛，60多位老人近一周沒飯可吃，只能吃泡麵充饑的窘境，結果被檢察官查出，58協會利用假名單，向雲林縣詐得310萬。

此外，2021年6月間，因新冠肺炎疫苗短缺，政府同意開放社區常照機構及社工可優先接種，林仁豐竟把自己的兒子以及友人林小惠的家人混入送餐志工名單，編列進新北市修先施打第一劑新冠疫苗的名冊上。

整個詐騙情節，只有台北市府在審核2021年的協會志工名單時，發現核銷應備文件有缺漏，而決定不予核銷45萬元，不過58協會已經得手418萬8084元，台北地檢署調查後，依詐欺取財得利、偽造文書等罪起訴林仁豐、張亞欣等9仁。

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