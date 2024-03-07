桃園新任客家事務局長范姜泰基上任　張善政：盼打造新客都城市

▲桃園市長張善政今天下午在市政會議上主持新任客家事務局局長范姜泰基宣誓就職。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（7）日下午於市政會議上，主持新任客家事務局局長范姜泰基宣誓就職儀式，張善政表示，范姜局長是桃園客家子弟，擁有國立台大政治學研究所、國立台藝大學表演藝術研究所雙碩士學位，過去曾任總統府發言人、行政院研考會副主委等職務，也曾從事表演藝術工作，學經歷完整豐富，期望借重他傑出能力與經驗，發揚桃園在地客家特色，同時串連國際客家文化，打造桃園為新客都城市。

▲桃園市長張善政期許新任客家局長范姜泰基打造桃園成為新客都城市。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政指出，桃園市客家特色不勝枚舉，不只是全台客家人口數最多的城市，更有許多展現客家文化魅力景點，譬如新屋區范姜古厝、傳揚客家義勇精神的平鎮區乙未保台紀念公園、新屋區全台唯一客家漁村的永安漁港、平鎮區義民廟等，市府客家事務局亦經常在舉辦各項客家文化活動。

▲桃園市新任客家事務局局長范姜泰基今天宣誓就職。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政提及，桃園客家文化工作在國內名列前茅，去年市府各局處合作舉辦「世界客家博覽會」，創下千萬人次造訪之紀錄，其中有多個展覽與展館獲得國際大獎肯定，市府亦協助辦理桃園送聖蹟、三界爺文化祭、魯冰花季等特色活動，積極推動客語認證、沉浸式客語教學等政策廣獲肯定。

張善政強調，歡迎范姜局長加入市府大家庭，期許善用公共事務與文化藝術豐富經歷來發揮桃園客家特色，讓桃園客家文化獲得國際肯定，讓客家族群在桃園市更安居樂業。