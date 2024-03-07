嚼檳榔引爆砸車！包商被制止拒施工反制　惹怒敦品學生集體動手

▲敦品中學今天上午發生外包廠商進入校區施工，卻與學生發生衝突事件。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

隸屬法務部矯正署的敦品中學今（7）日傳出有外包廠商進入校區施工卻與學生發生衝突意外！校方指出，3名外包廠商開車進入校園查看磁磚剝落問題，勘驗過程中被發現有工人嚼食檳榔遭管理人員制止，並依規定保管檳榔，未料外包商卻不願施工，導致學生情緒激動徒手砸車，外包商受到驚嚇，校方人員隨即派員到場制止學生砸車行為，第一時間並通報桃園警方，同時協調外包廠商車損等問題，弭平糾紛。

據指出，今天上午8時57分許，3名外包廠商進入敦品中學勘驗生活區浴廁磁磚剝落情形，因正值下課時間，廠商施工人員有嚼食檳榔，被管理人員制止，聲稱依照規定不得在校園內嚼食檳榔，未料施工人員對該區教導員聲稱不願施工，引起學生不滿。

學生聽聞後情緒激動向施工人員表示，不應該教導員不禮貌，管教人員立即制止學生，總務處人員則試圖保護廠商與施工人員離開現場，但學生卻激動徒手砸車，造成廠商與施工人員驚嚇，執勤人員發現後立即以無線電呼叫支援，支援人力趕至現場制止學生砸車行為，第一時間控制現場秩序。



敦品中學表示，校方已保存相關事證，並於第一時間通報警方，對於施工廠商財損與驚嚇情形，亦指派專人關心慰問，同時將對違失學生加強法紀教育與行為輔導。