6歲童染疫「心臟驟停當天亡」、1歲童腦水腫！10個月來首見兒童新冠死

記者洪巧藍／台北報導

10個月來首見新冠兒童死亡！疾病管制署今（5）日公布上周國內新增70例新冠死亡個案，而且出現兒童死亡，其中最年輕是一名1歲女童，全身抽搐確認新冠併發腦炎，住院治療腦水腫持續惡化過世，發病到死亡約3周；另一案為中部地區6歲女童，出現症狀返家後惡化、痰多，在家心臟驟停，緊急送醫確定新冠病毒感染，當天就死亡，死因為新冠併發肺炎。





▲疾管署防疫醫師劉裕誠。（圖／記者洪巧藍攝）

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疾病管制署今（5）日表示，國內COVID-19疫情處高原期，上周（2/27-3/4）新增523例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（2/20-2/26）新增648例下降，併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增70例死亡病例，較前一周新增78例下降，死亡個案中65歲以上長者占90%。

另有兩例兒童死亡病例，疾管署防疫醫師劉裕誠說明，其中1案為南部地區1歲女童，沒有潛在病史，沒有接種過新冠疫苗，2月上旬全身抽搐，緊急送醫診斷新冠病毒引發腦炎，胸部X光也有發現肺炎，住院治療後病人腦水腫狀況持續惡化，二月下旬過世，從發病到死亡約3周，死因是新冠病毒併發急性腦炎。

第二例是中部地區6歲女童，本身有神經系統慢性病史，2月下旬出現發燒、呼吸急促、咳嗽等症狀，曾經就醫返家後症狀惡化出現痰多，在家心臟驟停，緊急送醫確定新冠病毒感染，當天就死亡，新冠併發肺炎。

劉裕誠指出，其中1歲幼童是完全沒有接種新冠疫苗，另外一位雖然接種過2劑，但不是最更新的疫苗。羅一鈞表示，目前沒有看到報告XBB、JN.1對幼童更具殺傷力，但是這2個病例為例，從未接種過新冠疫苗小朋友，感染後出現重症機會高很多，不管感染哪種變異株風險都存在，本身有慢性疾病小朋友，先前打過1～３劑，９個月後保護力衰退，還是建議要補打最新版疫苗。

疾管署說明，由於學校、幼兒園、補習班、兒童課後照顧服務班與中心，因活動空間較為擁擠，易造成疾病傳播使幼童群聚感染，可能將疾病傳播給家中成員，惟目前6個月以上至4歲幼童新冠XBB疫苗接種率僅3.3%，5歲至11歲兒童接種率亦僅5.97%均偏低，而接種新冠XBB疫苗可提供良好保護力，呼籲家長儘速攜帶幼童至合約醫療院所接種，另提醒6個月以上至11歲兒童依核准適應症，應接種莫德納XBB疫苗， Novavax XBB疫苗未獲此年齡層之核准適應症。