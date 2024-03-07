青辣椒粉也檢出蘇丹紅！桃園進貨2千公斤　已製成白胡椒等5大類

▲桃園市衛生局3月1、2日針對有蘇丹紅等違規食品流入桃市6家業者，衛生局立即派員稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市衛生局於3月1、2日接獲來自高雄、台南與南投衛生局通知，包括位於高雄市津棧貿易公司等3家共計10批號辣椒粉驗出蘇丹紅色素，違規產品已流入桃市6家業者，衛生局立即派員稽查，通知業者下架、封存違規產品，並追查流向，以維護市民健康。

據指出，行政院今天上午召開院會，各縣市首長紛紛反映目前蘇丹紅狀況，其中桃園市副市長蘇俊賓在會中指出，新北市昨天通報新增原料青辣椒粉檢出4ppb蘇丹紅，其中流入桃園食品公司進貨2000公斤皆已製5大類產品，包括白胡椒、黑胡椒、椒鹽粉、紅辣椒、雞心粉，已經不只是大家之前理解的辣椒粉或咖哩粉而已，希望行政院儘速處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市衛生局針對有蘇丹紅等違規食品流入桃市6家業者，立即派員稽查，對違規產品立即封存。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市衛生局今天指出，3月1、2日曾接獲高雄市、台南市、南投縣衛生局通報，位於高雄市之進口商津棧國際貿易公司、佳廣貿易公司與海順國際食品公司等3家共計10批號，另有保欣公司新增3批號辣椒粉檢出蘇丹色素三號，相關違規產品已流入桃園市6家業者，衛生局接獲通報後立即通知業者下架並追查流向，同時封存違規產品，以維護民眾健康。

桃市衛生局表示，高雄衛生局通知海順食品公司進口之辣椒粉（效期：2025.08.05）經驗出蘇丹色素8ppb，其中流入楊梅區美食家食材通路公司倉儲，入庫牛王牌辣椒粉（細）（高山三櫻椒）總計640包（300g/包），現存217包接獲海順公司下架收回通知後，立即完成退貨。另外，津棧國際貿易公司進口紅辣椒粉經檢出蘇丹色素6ppb製成海底撈香麻辣粗粉（效期：2025.02.09）計3200包（1kg/包），入庫楊梅區海底撈國際食品公司倉儲，現場稽查後業者表示產品即為「血旺調味料」出貨至全台16家分店，業者接獲下架通知除已退貨734公斤，目前各分店陸續回收中，已下架145.846公斤。

▲桃園市衛生局針對有蘇丹紅等違規食品流入桃市6家業者，派員到賣場或倉庫稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台南衛生局通知久芳生物科技公司購買保欣企業公司之小米椒粉5000公斤（效期：2026.11.23）驗出蘇丹色素三號4ppb，經查原料製成雞心椒粉（效期：2025.12.21及2026.01.29）2批產品，販售至桃市下游廠商3家包括豆之家食品科技公司進貨15公斤（效期：2025.12.21），衛生局稽查，該原料尚未使用已予以全數封存；另佳豐食品廠進貨20公斤，查核時見現存17.7公斤，另2.3公斤經製造之食品尚未出貨，衛生局一併封存；象牙企業公司進貨40公斤，將持續追蹤業者下架回收。

南投縣衛生局至拇指料王企業公司抽驗保欣企業公司紅辣椒粉A（效期：2026.10.22）檢出蘇丹紅色素6ppb，販售至桃市2家製造廠，1家為象牙企業公司進貨25公斤，均未使用並已完成退貨；另1家為優雅食公司進貨100公斤，取樣檢驗外尚未使用並已接獲廠商下架通知，產品放置退貨倉中，衛生局現場封存99.6公斤待退回製造廠。

桃市衛生局提醒食品業者，依據食品安全衛生管理法第7條第5項規定，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣市主管機關。違反以上規定者，依同法第47條處新台幣3萬至300萬元罰鍰；民眾如有購買公告之問題產品可持發票及產品向原購買店家辦理退貨，如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或「1950」消費者服務專線，向衛生局或桃市消費者服務中心申訴。