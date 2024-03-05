快訊／新冠增70死！確認2起兒童死亡病例「今年首見」

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情持續！疾病管制署今（5）日公布上周新增523例新冠併發症（中重症）個案，另增70例死亡，值得注意的是，死亡個案中有2起今年首見兒童新冠死亡病例，分別是1歲女童與6歲女童，染新冠後併發腦炎、肺炎過世。

疾管署副署長羅一鈞表示，國內COVID-19疫情處高原期，上週(2/27-3/4)新增523例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前一週(2/20-2/26)新增648例下降，併發症中65歲以上長者占79%；另上週新增70例死亡病例，較前一週新增78例下降，死亡個案中65歲以上長者占90%；另有兩例兒童死亡病例，為今年首見，分為別新冠併發腦炎及肺炎不幸過世。

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疾管署說明，由於學校、幼兒園、補習班、兒童課後照顧服務班與中心，因活動空間較為擁擠，易造成疾病傳播使幼童群聚感染，可能將疾病傳播給家中成員，惟目前6個月以上至4歲幼童新冠XBB疫苗接種率僅3.3%，5歲至11歲兒童接種率亦僅5.97%均偏低，而接種新冠XBB疫苗可提供良好保護力，呼籲家長儘速攜帶幼童至合約醫療院所接種，另提醒6個月以上至11歲兒童依核准適應症，應接種莫德納XBB疫苗， Novavax XBB疫苗未獲此年齡層之核准適應症。

疾管署表示，去(2023)年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者均占97%(含)以上。近四週變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1 (82%)為多，其次為BA.2.86 (9%)及EG.5 (7%)等；境外檢出病毒株以JN.1 (82%)為多，其次為BA.2.86 (15%)及EG.5 (3%)等。國內新冠XBB疫苗已累計接種190.3萬人次，全國接種率達7.99%，65歲以上長者接種率達17.46%。疾管署提醒，國內疫情處高原期，近日併發症及死亡新增數仍多，疫情傳播風險持續，須注意重症病例發生風險，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗民眾，儘速前往接種，以提升保護力。