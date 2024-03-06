瘋狂接種「217劑新冠疫苗」！德男竟然0副作用　從來沒染疫

▲德國一名62歲男子接種217劑新冠疫苗，竟然毫無不良反應。（圖／路透社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

德國一名62歲男子不顧醫囑，瘋狂注射新冠疫苗，累計高達217劑，但他不僅沒有出現任何副作用，甚至不曾感染過新冠病毒。這起奇特的病例研究，被發表在《刺胳針傳染病期刊》（The Lancet Infectious Diseases）。

男子在29個月的時間裡，私自購買並且注射新冠疫苗，儘管馬德堡（Magdeburg）檢方針對其詐欺指控展開調查，並且蒐集到130次接種證據，但最終沒有提出任何刑事指控。

埃爾朗根-紐倫堡大學（University of Erlangen-Nuremberg）研究團隊透過新聞得知後，主動聯繫並邀請男子接受測試與研究。男子深感興趣，因此欣然答應，不僅提供新鮮的血液與唾液樣本，也讓科學家測試自己近年儲存的冷凍血液樣本。

BBC指出，mRNA疫苗的原理是，向人體細胞展示一部分病毒遺傳物質，以利人體免疫系統學會辨識，並且在遇到真正病毒時，知道如何抵抗新冠。

該校微生物系的蕭伯博士（Dr Kilian Schober）擔心，透過反覆接種高度刺激免疫系統，可能會讓特定細胞疲乏。。但是，研究團隊在男子身上並未發現相關證據，甚至沒有跡象表明此人曾經感染過新冠病毒。

儘管如此，研究團隊仍強調「不支持過度接種，作為強化適應性免疫力的策略」，他們對於患者的測試與研究，也遠遠不足以做出影響深遠的結論，遑論對於公眾健康提出建議，「目前研究顯示，3劑疫苗加上針對脆弱族群的定期追加劑，仍是較受青睞的方法。沒有跡象顯示需要更多次接種。」