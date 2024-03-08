富豪違停殘障車位不怕罰！　囂張稱「罰金是VIP停車費」

▲德斯馬里斯違停殘障車位不怕罰。（圖／翻攝自IG）



記者張方瑀／綜合報導

英國28歲男子德斯馬里斯（Luke Desmaris）靠著投資致富，但他的行徑卻令人相當不齒。他多次將自己的名車停放在殘障專屬車位上，並稱自己只是需要離商店近一點，而且就算被罰，「對有錢人來說，這就是VIP的停車費。」

根據《每日星報》報導，德斯馬里斯靠著加密貨幣、外匯投資賺進大把鈔票，但號稱每個月至少會有10萬英鎊（約台幣402萬元）收入的他，日常行徑卻令人感到相當不齒。他多次將自己價值13萬英鎊（約台幣534萬元）的賓士愛車，直接停放在殘障車位上，而且絲毫不怕挨罰。

他直接在社群上傳了收到罰單的照片，並稱自己只是要停幾分鐘而已，在自己進入商店的2分鐘內，不可能突然出現100名殘障人士要停車，「我需要離商店近一點，這樣可以節省時間，時間就是金錢。」

影片上傳後立刻引發網友抨擊，「你沒有權利在這裡停車」、「這不是2分鐘的問題」、「真正的富豪不用自己開車去超市」、「我是殘障人士，像你這樣的人走一英里去商店都沒問題」。

不過，就算在網路上被狂罵，德斯馬里斯也絲毫不在意，他更表示，「對窮人來說這是罰單，但對有錢人來說，這就是VIP的停車費，我可以在任何時刻停在任何地方。」