10交通微罪不開放檢舉　網紅Cheap批：行人地獄大門已開啟

▲人行道機車違停將不開放檢舉。（示意圖／記者唐詠絮翻攝）

記者李姿慧／台北報導

行政院今（7日）通過交通違規最高罰鍰1200元以下10種微罪不開放檢舉，包括路口、公車站、併排等臨停，及騎機車手持手機通話等，關注交通安全的網紅Cheap批評，行人地獄大門已開啟，以後交通會更亂。

行政院今通過修正《道路交通管理處罰條例》修正草案，罰鍰1200元以下的10種交通微罪不開放檢舉，包括路口、公車站10公尺、消防車出入口5公尺臨時停車，不依順行方向或併排臨停、騎機車手持手機通話、倒車未顯示燈光或不注意行人和大型車道車無人在後指引，以及人行道騎樓、行人穿越道等違規停車。

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相關10項交通微罪不開放檢舉草案，行政院將在本會期送交立法院審查，待三讀通過後才能上路。根據交通部取得統計，該10項取消民眾檢舉項目，光去年一年民眾檢舉數量就高達184萬件。

關注交通安全的網紅Cheap今則批評，行人地獄大門已開啟，為了怕影響職業駕駛的工作權，行政院今日已通過，1200元以下的交通微罪，不予民眾檢舉，除了本來就不能檢舉的紅線停車外，還有併排、人行道、斑馬線、路口10公尺內、身心障礙專用停車位等，違停這些地方都不予檢舉。

Cheap說，過去還會擔心民眾檢舉，民眾去吃個飯30分鐘也要找停車格，現在真的隨便停，他實測過了，即使打電話說有違停，台中警察約2小時後才來，要被開單的機率很低。

Cheap直言，過去不敢臨停，是因為民眾會檢舉，真的怕被警察開單的很少，以後交通會更亂，想到就覺得恐怖。