政院3／7提交通記點新制　1200元以下「微違規」只罰款不記點

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政院3/7提交通記點新制　王國材：1200元以下「微違規」只罰款不記點

▲▼陳建仁 立法院總質詢 交通部長王國材 內政部長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁、交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長陳建仁今（5日）赴立法院備詢，民進黨立委林俊憲質詢時指出，現行交通檢舉、記點方式造成民怨。對此，陳建仁回應，週四（7日）院會會通過相關辦法、法律，並送到立法院。交通部長王國材也表示，現在就是1200元以下視為「微違規」，還是會罰款，但不記點也不開放民眾檢舉，用這種方式進行。

對於現行交通制度，陳建仁坦言，禮拜四院會處理，現行制度確實有需要修改的地方，聽到很多民間的聲音，特別是職業駕駛人反映的部分，在制度上，輕罪有罰鍰，不需要有記點，科技執法、民眾檢舉的部分，通常比較容易看到車號，應該是罰車不罰人，因為不曉得駕駛人是誰，這裡面有很多實施要點，或是相關法律，都有需要修正的地方，會努力來做。

林俊憲指出，現行制度產生很多記點黃牛，也就是被記點的人頭，但交通亂象問題還是要解決，應該要採取平衡，既能保護行人也要保護用路人，交通部強調三個E，包括Education，讓行人跟用路人瞭解交通規則、Engineering，政府對於一些危險路口的標線號誌應該改善、最後是Enforcement，也就是執法，但政府前面兩點沒做好就跳到第三點，因此造成民怨。

陳建仁回應，會做全盤檢討，往這個方向努力，禮拜四（7日）行政院院會會通過相關辦法、法律，並送到立法院。

林俊憲也說，違規最大宗就是超速跟違停、佔50％，其中違停是最多人抱怨的，考量現實有臨時停車狀況，交通部有注意到，去年跟地方縣市及駕駛工會開會，希望有10％黃線或臨停專用格位，號稱三個月要盤點，但很多縣市政府根本對轄區黃線、紅線比例尚未掌握清楚，何況要開放？這是政府沒做好的部分，現在下去執法當然會造成民怨，該做的做好了再來強力執法，順序上會比較合理。

林俊憲指出，現行交通檢舉人制度始於1996年、記點制度則是1986年，並非民進黨執政時期設立，且都20、30年以上，但為何以前沒民怨，現在卻有？現在都有手機跟行車記錄器，且大幅放寬檢舉項目，造成檢舉件數大幅增加，去年869萬件，光下半年就比前年多5百萬。

交通部長王國材表示，各地方正在增加黃線臨停區域，大概四月會把各縣市改善狀況做報告。他也坦言，檢舉項目確實增加，而違停是大宗，現在就是1200元以下視為「微違規」，還是會罰款，但不記點也不開放民眾檢舉，用這種方式進行。

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