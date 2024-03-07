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10微罪不開放檢舉！路權團體憤怒　最快3月底北中南串聯抗爭

▲▼行人零死亡推動聯盟。（圖／記者李姿慧攝）

▲10項微罪不開放檢舉，行人零死亡推動聯盟最快3月底發起抗爭。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

行政院今修法通過10種最高罰鍰1200元以下的交通微罪不開放檢舉，包括路口、公車站以及併排臨停，以及騎機車手持手機通話、大型車道車無人在後指引等，引發路權團體不滿，行人零死亡推動聯盟對此表達非常憤怒，痛批荒謬，行政院將法案送進立院之際，將發起北中南串聯抗爭行動，要全力擋下不合理政策。

行政院今(7日)通過《道路交通管理處罰條例》修正草案，有10種罰鍰1200元以下的輕微違規樣態，不開放檢舉，其中包括路口、公車站10公尺、消防車出入口5公尺臨時停車，以及不依順行方向或併排臨停、騎機車手持手機通話、倒車未顯示燈光或不注意行人和大型車道車無人在後指引、人行道騎樓和行人穿越道停車等停車。

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行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，聯盟對行政院通過該法案，表達強烈反對以及非常憤怒，從這10項項目中可以看到，交通部說不會影響安全可不記點、不檢舉，但實際上騎機車行駛可以使用手機、大車倒車沒人指揮、汽車在行穿線和人行道違停、路口公車站和並排臨停等，都是非常危險的，過去就很多事故，很多人死在這樣的違規樣態下。

項目編號 違規行為 法條
1 機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽 第31條第6項
2 騎機車手持行動電話通話 第31條之1第2項
3 汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全 第31條之1第3項
4 倒車未顯示燈光或不注意行人；大型車倒車無人在後指引 第50條第2、3款
5 在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道臨時停車 第55條第1項第1款
6 在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺及消防車出入口五公尺內臨時停車 第55條第1項第2款
7 不依順行方向或併排臨時停車 第55條第1項第4款
8 在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內或消防車出入口五公尺內停車 第56條第1項第1款
9 在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車 第56條第1項第3款
10 於身心障礙專用停車位違規停車 第56條第1項第10款

▲10項微罪不開放檢舉項目。（圖／ETtoday整理）

陳愷寧指出，交通部去年公布交通事故死亡人數仍超過3千人，交通環境如此危險、沒有改善，又要去開放，非常不合理，周一交通部找民間團體背書更是非常荒謬，會議結果無論職業駕駛或行人團體都有表達沒有共識，但交通部還是堅持不開放檢舉和不記點，交通部仍一意孤行將草案送行政院，不但不尊重，也讓他們非常憤怒。

此外，陳愷寧更說，違停在身障者停車格未來也不開放檢舉，執政黨口口聲聲說在乎身障者權益，卻連身障者基本生存權也要剝奪，太荒謬，讓他們無法接受，呼籲大家一起站出來擋下不合理政策。

陳愷寧強調，檢舉是公民權力的一部分，可以讓駕駛警惕行為要符合法規，另外記點有不可取代功能，是淘汰不適任駕駛最後方式，台灣沒有回訓制度，駕訓改革都沒開始，很需要記點制度，但如今限縮檢舉項目又取消記點，如何讓馬路上不適任駕駛減少，若交通部一意孤行，不注重交通安全，不在乎每年大量死傷人數，聯盟不排除上街抗爭，行政院將草案送交立院時，將發起北中南串聯抗爭，全力擋下不合理政策，要求交通部制定合理政策減少死傷。

▲▼路權團體,行人零死亡推動聯盟。（圖／記者李姿慧攝）

▲路權團體周一赴交通部開會表達反對檢舉項目限縮及微罪不記點。（資料圖／記者李姿慧攝）

行人零死亡推動聯盟理事劉成謙則表示，交通部說罰鍰1200元以下違規對交通危害比較小，但其實仔細看，有些項目危害仍很大，譬如併排臨停，公車招呼站和消防出入口違停等，另大型車倒車若無人在後方指引，倒車看不到後面，還是會發生意外，沒有檢舉機制制衡，難以改善違規。

劉成謙指出，交通部鐘擺調整法規大倒退，從去年6月底記點和檢舉新制非常嚴謹，到11月路口、公車站等記點暫緩，本來說增加黃線臨停劃設後要補回去，結果準備進入5月20日，交通部卻為這些違規大開後門，交通安全隱憂更大，最快3月底北中南將會有串連抗爭行動。

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