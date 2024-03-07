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交通10微罪「去年檢舉量飆184萬件」！駕駛炸鍋　記點人次逾340萬

▲南投市郊營北路的居民為避免檢舉魔人沿路拍照檢舉，把車停在自家騎樓前時只能遮住車牌。（圖／南投縣議員簡千翔提供）

▲有民眾停自家門口遭檢舉魔人沿路拍照檢舉，遮住車牌自救。（資料圖／南投縣議員簡千翔提供）

記者李姿慧／台北報導

行政院今通過最高罰鍰1200元以下的10種交通微罪不開放檢舉，包括路口、公車站、併排等臨停，以及騎機車手持手機通話等，根據統計，該10項取消民眾檢舉項目，光去(112)年一年民眾檢舉數量就高達184萬件，另交通部也研擬微罪不記點，據統計，記點新制上路以來，已有340萬人次被記點，1.6萬人被吊扣駕照。

為洗刷行人地獄汙名，交通部去年6月底除對汽車不禮讓行人加重罰6千元外，也祭出記點新制，路口、公車站10公尺、併排等違停，除原有罰款外，新增記點處分，且開放檢舉，另人行道、騎樓等違停也開放民眾檢舉。

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不過記點新制上路後，讓職業駕駛面臨吊扣或吊銷駕照衝擊生計，也有不少一般駕駛人也因違停狂被記點，民怨炸鍋，讓交通部在道安和民怨間拔河，最終決定520新任總統上任前「清理戰場」，將在相關道路設計和臨停規劃完善前，暫緩1200元以下微罪記點，且不開放檢舉，今行政院通過10項不開放檢舉項目。

根據統計，行政院通過10項未來不開放檢舉項目，光112年民眾檢舉件數就高達184萬件。該10項不開放檢舉項目，包括路口、公車站10公尺、消防車出入口5公尺臨時停車，以及不依順行方向或併排臨停、騎機車手持手機通話、倒車未顯示燈光或不注意行人和大型車道車無人在後指引、人行道騎樓和行人穿越道停車等停車。後續行政院將把《道路交通管理處罰條例》修正草案送立法院審查，三讀通過後才會上路。

▲▼計程車職業駕駛不滿記點制度赴凱道抗議。（圖／記者李姿慧攝）

▲計程車職業駕駛不滿記點制度曾赴凱道抗議。（資料圖／記者李姿慧攝）

另針對最高罰鍰1200元以下交通微罪不記點，交通部後續也將會銜內政部修正裁罰基準及處理細則，交通部公共運輸及監理司長林福山表示，微罪不記點項目不盡然與10項微罪不開放檢舉項目相同，舉例來說，在身障專用停車位違規停車，未來擬不開放檢舉，但並不在微罪不記點項目中。

交通部表示，1200元以下微罪不記點項目，包括臨時違規停車罰300到600元、違規停車罰600到1200元、機車手持行動電話罰1000元、倒車沒有顯示倒車燈光等，另併排臨時停車3分鐘以內罰300到600元，也在檢討項目中，不過併排超過3分鐘以上的違規停車罰鍰則是2400元，該項目並沒有在檢討不記點項目中；另機車為閃避違停車輛，未依標線行駛車道等，可罰900元，未來也會檢討免記點。

交通部表示，微罪記點項目檢討，將配合攸關檢舉項目的《道路交通管理處罰條例》送交立院後，再來預告修正裁罰基準及處理細則。

根據交通部公路局統計，自去年6月底記點新制上路後，截至今年2月底，累計8個月內已經有超過340萬人次因違規被記點，一年內記滿12點被吊扣駕照2個月者，則有1.6萬人。

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