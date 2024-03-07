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輕違規不開放檢舉　他驚見1種「車位變真多」！PTT嘆：會很多人停

▲▼殘障車位,車位,停車場,身障車位,愛心車位。（圖／記者項瀚攝）

▲殘障車位。（示意圖／記者項瀚攝）

網搜小組／劉維榛報導

行政院通過「10種罰鍰1200元交通微罪」不開放檢舉，包括路口、公車站10公尺與併排臨時停車，以及身心障礙違規停車等。對此，有網友直呼，「這樣以後大家都可以臨停殘障車位了是嗎...車位變真多！」文章曝光後，引發網友笑酸，「停紅線或是路中間就好，幹嘛跟身障爭車位」、「噓，說出來會很多人停」。

一名網友看完行政院通過修法，未來10種「罰鍰1200元以下輕違規」不再開放民眾檢舉後，他在PTT拋出話題表示，「停身心障礙者車位被說是微罪不用舉發，這樣以後大家都可以臨停殘障車位了是嗎？反正真正的身心障礙者也不能檢舉，車位變真多！」

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底下網友熱議，「可以，除非警察親自開單」、「噓，說出來會很多人停」、「600~1200元沒人管了」、「以後到處都能停，不屑殘障車位」、「只有路邊的而已，停車場的不行」、「停身障車位罰單比停紅線貴，自己斟酌」、「停紅線或是路中間就好，幹嘛跟身障爭車位」、「我停過3600元，你可以試試」、「停快車道就好，為什麼要停身障車位」。

關於10種「罰鍰1200元以下輕違規」不開放民眾檢舉，後續行政院將把《道路交通管理處罰條例》修正草案送立法院審查，三讀通過後才會上路。如下：

1.機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽（第31條第6項）

2.騎機車手持行動電話通話 （第31條之1第2項）

3.汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全（第31條之1第3項）

4.倒車未顯示燈光或不注意行人；大型車倒車無人在後指引（第50條第2、3款）

5.在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道臨時停車（第55條第1項第1款）

6.在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺及消防車出入口五公尺內臨時停車（第55條第1項第2款）

7.不依順行方向或併排臨時停車。（第55條第1項第4款）

8.在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內或消防車出入口五公尺內停車（第56條第1項第1款）

9.在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車。（第56條第1項第3款）

10.於身心障礙專用停車位違規停車。（第56條第1項第10款）

事實上，根據統計，行政院通過10項未來不開放檢舉項目，光112年民眾檢舉件數就高達184萬件。

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