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桃園土地公文化館3／9-10「做牙趴」　市集＋表演歡迎鬥鬧熱

▲桃園土地公文化館　3/9-10「做牙趴」

▲桃園土地公文化館3/9-10日舉辦「做牙趴」。（圖／文化局提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市土地公文化館今年成立七周年，將於3月9、 10日兩天，結合慶祝農曆二月初二「土地公生」，於土地公文化館廟埕舉辦館慶「做牙趴」，安排各種熱鬧活動來為土地公暖壽，有多項親子手作體驗、表演及寫生活動，邀請市民朋友作伙鬥鬧熱！

土地公文化館7日表示，土地公是我們最親近的神明，土地公信仰代表著土地的豐饒及財富，在每個月的初二、十六準備豐富的供品祭拜土地公的習俗稱為「做牙」。而每年的農曆二月初二的「土地公生」就是所謂的「頭牙」。這一天更是拜土地公，祈求未來一整年風調雨順、財源廣進的大好時機！

▲桃園土地公文化館　3/9-10「做牙趴」

土地公文化館也趁著土地公生的前一天舉辦館慶「做牙趴」，安排各種熱鬧活動來為土地公暖壽，就像是幫土地公辦個生日趴一樣。有多項親子手作體驗、表演及寫生活動，並規劃展覽，將傳統文化與現代慶典完美結合，兼容並蓄。

3月9日當天安排搗麻糬、手繪舞獅面具及兒童寫生的體驗活動，為活動拉起精彩又童趣的序幕。3月10日則有妝點糖霜平安龜餅乾、歌仔戲教唱等親子互動課程，並發放平安金、平安禮給現場民眾，祝福年年平安。

配合活動連續兩日在廟埕都設有文創市集，如捏麵人、傳統甜點、臺灣小農作物等，另在廟埕旁的研習空間將土地公文化館7年來的點點滴滴濃縮成為精華紀錄展，無論是大朋友、小朋友，都可以一起來就近體驗臺灣傳統禮俗文化的美好，共同感受「做牙趴」的樂趣。

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