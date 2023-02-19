桃園土地公文化館6周年館慶　張善政：愛護土地回饋

▲桃園土地公文化館6周年館慶。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

下週二(21日)是農曆2月初二土地公的生日，桃園市土地公文化館19日於土地公生日前夕，舉辦「厝邊伯仔相揪來做牙-土地公文化館6周年館慶」。市長張善政表示，整個桃園市約有2,800座土地公廟，土地公被喻為鄰里的守護神，期許大家能以愛護土地來回饋土地公，一起讓桃園成為更宜居的家園。

張善政並與出席人士一起祭祀土地公，以「福」、「祿」及「壽」之意為市民朋友祈福，並分送限量的平安龜麵包、錢母及平安卡給民眾，排隊領取的民眾非常踴躍，場面相當熱鬧。

桃園市文化基金會執行長邱正生表示，桃園土地公文化館為全國首座以土地公民俗信仰為特色的展覽館，運用多媒體與多樣化的互動方式，讓大人、小孩在遊戲中認識土地公，廣受市民朋友喜愛。

邱執行長說明，這次6週年館慶特別安排一系列富有土地關懷的表演、小學堂闖關活動、RPG實境體驗遊戲等，讓民眾邊逛展覽、邊學知識，更親近土地公文化，更多相關資訊及活動內容，可至土地公文化館官網及臉書專頁「桃園市土地公文化館」查詢。

包括市議員林政賢、陳美梅、張碩芳、于北辰、市府文化局長暨桃園市文化基金會執行長邱正生、地稅局長姚世昌、水務局長劉振宇、桃園區長陳玉明、桃園市文化基金會副執行長黃建嘉與桃園信用合作社理事主席蘇家明等皆一同出席。