土地公生日「中和烘爐地塞爆了」　5步驟財運爆發一整年！

▲中和烘爐地擠滿參拜人潮。（圖／記者許靖騏攝，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

今農曆2月初2是「龍抬頭」，也是土地公生日，大票信眾湧入中和烘爐地參拜， 《ETtoday新聞雲》記者也直擊現場盛況。另外，命理師還教大家，向土地公求財5步驟，就能財運爆發一整年。

今天一大早，中和烘爐地擠滿參拜信徒，供桌上也擺滿各種供品。命理師谷帥臻就指出，土地公可幫忙開展事業運與財運，不妨把握這天向祂拜壽求財。

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【求財5步驟】

1.準備供品：花一對、5樣水果、壽桃、壽麵、啤酒、花生，土地公金一份、銅板168元，另備空瓶兩個（裝土地公廟的自來水即可）。

2.佈施收據：事先捐贈於貧苦家庭，認養，急難救助等可認定受贈者為佳。

3.祈福時間：農曆二月初二日辰時（國曆112年2月21日7-9點）備好供品，唸誦祈福疏文。

4.求取財水：燒香過一半，請土地公祈請賜財水，擲出聖杯後即可燒金，銅板168元與財水需過主爐香火；若出現蓋杯，可重新向土地公說清楚或加碼還願內容，直到下個聖杯出現再燒金，銅板168元與財水同樣需過主爐香火。

5.供奉財水：回家將土地公廟過香火168元銅板放置於瓷碗內，倒入財水八分滿，放置癸卯年祿位（北方）正財位（南方）或偏財（西方）均可，財位處先整理乾淨，焚香，點燈，水若乾涸後可繼續再加入財水，此法可供奉一整年。

另外，命理專家雨揚指出，今日生肖大福星為虎、馬、兔；易經命理老師高煜霖則表示，在土地公生日這天，若在職場不順的人，包括興趣不符、有志難伸、發展不順、遇人不淑等情況，都可以向土地公諮詢，若你被同業挖角，有動心起念卻不知是否為好機會的人，也建議去求個籤。