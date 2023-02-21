　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

土地公生日「中和烘爐地塞爆了」　5步驟財運爆發一整年！

▲▼二月初二頭牙土地公生，中和烘爐地湧現參拜人潮（圖／記者許靖騏攝）

▲中和烘爐地擠滿參拜人潮。（圖／記者許靖騏攝，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

今農曆2月初2是「龍抬頭」，也是土地公生日，大票信眾湧入中和烘爐地參拜， 《ETtoday新聞雲》記者也直擊現場盛況。另外，命理師還教大家，向土地公求財5步驟，就能財運爆發一整年。

今天一大早，中和烘爐地擠滿參拜信徒，供桌上也擺滿各種供品。命理師谷帥臻就指出，土地公可幫忙開展事業運與財運，不妨把握這天向祂拜壽求財。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼二月初二頭牙土地公生，中和烘爐地湧現參拜人潮（圖／記者許靖騏攝）

▲▼二月初二頭牙土地公生，中和烘爐地湧現參拜人潮（圖／記者許靖騏攝）

【求財5步驟】

1.準備供品：花一對、5樣水果、壽桃、壽麵、啤酒、花生，土地公金一份、銅板168元，另備空瓶兩個（裝土地公廟的自來水即可）。

2.佈施收據：事先捐贈於貧苦家庭，認養，急難救助等可認定受贈者為佳。

3.祈福時間：農曆二月初二日辰時（國曆112年2月21日7-9點）備好供品，唸誦祈福疏文。

▲▼二月初二頭牙土地公生，中和烘爐地湧現參拜人潮（圖／記者許靖騏攝）

▲▼二月初二頭牙土地公生，中和烘爐地湧現參拜人潮（圖／記者許靖騏攝）

4.求取財水：燒香過一半，請土地公祈請賜財水，擲出聖杯後即可燒金，銅板168元與財水需過主爐香火；若出現蓋杯，可重新向土地公說清楚或加碼還願內容，直到下個聖杯出現再燒金，銅板168元與財水同樣需過主爐香火。

5.供奉財水：回家將土地公廟過香火168元銅板放置於瓷碗內，倒入財水八分滿，放置癸卯年祿位（北方）正財位（南方）或偏財（西方）均可，財位處先整理乾淨，焚香，點燈，水若乾涸後可繼續再加入財水，此法可供奉一整年。

▲▼二月初二頭牙土地公生，中和烘爐地湧現參拜人潮（圖／記者許靖騏攝）

另外，命理專家雨揚指出，今日生肖大福星為虎、馬、兔；易經命理老師高煜霖則表示，在土地公生日這天，若在職場不順的人，包括興趣不符、有志難伸、發展不順、遇人不淑等情況，都可以向土地公諮詢，若你被同業挖角，有動心起念卻不知是否為好機會的人，也建議去求個籤。

▲▼二月初二頭牙土地公生，中和烘爐地湧現參拜人潮（圖／記者許靖騏攝）

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

ET快訊
路邊撿2串衛生紙賠18萬又被討359萬　拾荒嬤怒吼：根本司法
漲到熔斷！　這檔興櫃股比星宇還誇張
捶心肝！友買星宇「狂賺125萬」　她錯失3周機會連罵髒話
快訊／真的要送！基隆青年電動機車來了　採購1萬台
台北上班族中3.3億頭獎！　180公分、未婚沒女友
名字有「這2字」免費遊日本！　中1字折1萬
詹雅雯遭警告「隨時會死」！　病體徒步追白沙屯媽祖

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮鳳林規模3.9地震　最大震度3級

土地公生日「中和烘爐地塞爆了」　5步驟財運爆發一整年！

蛋價大漲掀「骨牌效應」 餐飲業漲價公告一波波

50嵐「換1包裝」容量真的減量　妹子怒：珍珠也變少！店員崩潰解答

228連假逢賞花潮！國道車流爆1.5倍　「一圖看入口匝道封閉措施」

幫搶票「事後加2000元」黃牛價賣好友：我缺錢ㄟ！網見1句話更怒

保障薪資4萬元　金色三麥新進服務人員及廚師起薪調升20%

獨／中南部通勤月票初估金額出爐　不只3大生活圈！17縣市提申請

17年前沒補班　「休1上1又周休」惹民怨！他嘆：真是歷史循環

日本搭小黃「運將一聽台灣人」秒道謝！結局神展開　網紅感動炸

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

為中風夫祈福磕頭流血　媽祖神轎靠身上她痛哭

三寶亂開車門「下一秒對折」尷尬了　一票人直呼：今日最舒壓

PLG啦啦隊干擾林書豪罰球　場邊扭臀...球迷批：太超過

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

228連假到六福村！踏上「紅鼻子馬戲」奇幻旅程 沉浸嘉年華氛圍

花蓮鳳林規模3.9地震　最大震度3級

土地公生日「中和烘爐地塞爆了」　5步驟財運爆發一整年！

蛋價大漲掀「骨牌效應」 餐飲業漲價公告一波波

50嵐「換1包裝」容量真的減量　妹子怒：珍珠也變少！店員崩潰解答

228連假逢賞花潮！國道車流爆1.5倍　「一圖看入口匝道封閉措施」

幫搶票「事後加2000元」黃牛價賣好友：我缺錢ㄟ！網見1句話更怒

保障薪資4萬元　金色三麥新進服務人員及廚師起薪調升20%

獨／中南部通勤月票初估金額出爐　不只3大生活圈！17縣市提申請

17年前沒補班　「休1上1又周休」惹民怨！他嘆：真是歷史循環

日本搭小黃「運將一聽台灣人」秒道謝！結局神展開　網紅感動炸

中共官員「別跟妳老公睡」偷吃女下屬！　百人群組自爆性愛史

曾峻岳登國際排名嚇一跳　若有機會想去日本闖

女自備竹筷…趁店員轉身猛撈捐款箱！偷千元鈔假好心補投零錢

總底價只要105萬　51組人瘋搶信義區老公寓

路邊撿2串衛生紙賠18萬又被討359萬　拾荒嬤怒吼：根本司法奇蹟

私人救護車違停路邊爽睡！見「學姊」嚇壞全招...車牌註銷還上路

星宇翻黑　興櫃股清淨海漲逾6成盤中暫停交易

花蓮鳳林規模3.9地震　最大震度3級

大媽不聽勸「越線等紅燈」　下秒遭撞「捲入大貨車底部」

房貸利率回升　「現金購屋流」買家出現在全美各地

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

在北韓3年落跑到台灣　英國妹說2國「最大差異」

今龍抬頭！財氣最強　5步驟「引錢龍」

Costco歧視台灣人？　「結帳1限制」別國都沒有

拉麵店開店前1分鐘「無法營業」台北皮諾氣炸

飛金邊班機爆滿！他見「滿滿豬仔」崩潰了

快檢查床頭！「5樣」東西超母湯

下波更低溫10℃↓！恐強烈冷氣團　228連假變天

蛋價後「下一項待漲」的民生消費！　前立委曝公司嚴重虧損

恩恩冥誕後夢中找媽媽！恩恩爸「好羨慕」

「龍抬頭」補財庫祕法曝　3生肖大福星

12星座「對你已經膩了」跡象！天蠍不愛愛＝問題嚴重了

辣模爆整復遭脫褲露屁股！她崩潰：男友在旁邊

3生肖近期「橫財運旺」！買彩券有機會中頭獎

更多熱門

相關新聞

「龍抬頭」補財庫祕法曝　3生肖大福星

「龍抬頭」補財庫祕法曝　3生肖大福星

補財庫！今天（21日）是農曆二月初二「龍抬頭」，也是土地公生日。命理專家雨揚表示，今日生肖大福星「虎、馬、兔」。塔羅牌老師艾菲爾也分享龍抬頭補財運祕法，且這天開運飲食有春餅、麵條、米飯、餛飩、餃子和爆米花。

他結婚4次為斬爛桃花　找到這尊帶扇土地婆助攻

他結婚4次為斬爛桃花　找到這尊帶扇土地婆助攻

3生肖近期「橫財運旺」！買彩券有機會中頭獎

3生肖近期「橫財運旺」！買彩券有機會中頭獎

土地公的請求！白沙屯媽祖知道了　1分鐘完成

土地公的請求！白沙屯媽祖知道了　1分鐘完成

2天後「4生肖財運大爆發」！薪水翻漲、獎金塞滿荷包到4月

2天後「4生肖財運大爆發」！薪水翻漲、獎金塞滿荷包到4月

關鍵字：

土地公土地公生日中和烘爐地信徒財運旺財

讀者迴響

熱門新聞

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

1女4男民宿喝酒　她隔天一醒崩潰

嬤撿衛生紙先賠18萬　再被告討百萬

乘客心跳停止　56心臟醫師巧搭同班機救援

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！

在北韓3年落跑到台灣　英國妹說2國「最大差異」

今龍抬頭！財氣最強　5步驟「引錢龍」

怎麼領6000元？　一張圖秒懂銀行、郵局3管道暢通無阻

24歲百萬女優輕生亡　母慟證實

Costco歧視台灣人？　「結帳1限制」別國都沒有

拉麵店開店前1分鐘「無法營業」台北皮諾氣炸

飛金邊班機爆滿！他見「滿滿豬仔」崩潰了

《全明星》鄭靚歆模仿抖音影片出事！　「尾椎裂開」爆哭

今天土地公生「5種人去拜能轉運」！2方式效果佳

即／土耳其發生「規模6.4地震」

更多

最夯影音

更多
女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住
三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面