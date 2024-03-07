台東大武鄉長補選　民進黨副秘書長為蕭國書加油打氣

▲民進黨副秘書長何博文(左)，7日在行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷(中)等人陪同下到台東幫民進黨大武鄉長補選候選人蕭國書打氣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

民進黨副秘書長何博文，7日由行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、民進黨組織部主任張志豪陪同，前往台東關心台東大武鄉鄉長補選，期望民進黨提名鄉長候選人蕭國書可以以「老將新面孔」，為民進黨在大武鄉肩負起「開路急先鋒」的角色。

何博文表示，這次民進黨在大武鄉的鄉長補選民進黨特別推出了「老將新面孔、開路急先鋒」的蕭國書，蕭國書長期在台東大武經營，對大武非常的熟悉，不僅勤於耕耘基層，平時也熱心公益，人望也非常的好，大武過去其實一直被視為民進黨極為艱困的選區，希望由蕭國書來發揮當年創黨的精神，讓台東縣民可以看到一個更好的台東，由蕭國書來開疆闢土，相信未來會有更多年輕人願意為大武鄉來付出自己的青春活力，讓大武更好，民進黨中央也會全力輔選，讓大武更好，讓台東更棒。

大武鄉長參選人蕭國書則表示，他出生於高雄旗山，年輕時因為對於電影有非常大的興趣，學生時期常常在戲院打工學習，也因此學到一技之長，18歲來到台東大武發展，並開設大武戲院，50多年來看著南迴公路的興衰，自然是多有感慨，希望能在這一次補選，讓大武鄉民可以知道，老將心不老，為了大武發展，他會帶著急先鋒的精神持續衝刺，希望能在未來看到好結果。