台東地熱能專家學者會議　共策部落再生能源永續藍圖

▲台東縣政府舉辦地熱能專家學者會議。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府致力發展因地制宜之再生能源，為因應後續即將施行之地熱能探勘與開發許可及管理辦法，以及因開發地熱能致當地部落引起的疑慮，台東縣政府於6日召開第一次專家學者諮詢會議，由台東縣長饒慶鈴主持，並邀集能源署、工研院及臺東縣地熱能目前多家業者詢問之潛勢區相關在地單位與鄉鎮公所等，共同探討地熱能相關議題。



饒慶鈴表示，台東縣擁有豐富天然的資，為了確保這些珍貴的資源可以不斷地延續下去，讓下一代可以繼續使用，發展再生能源的同時，台東縣最重視的就是必須要在不破壞環境的前提下進行開發行為，廠商欲開發前，必須要先與當地居民充分的做好事前溝通，達到共享共榮的理想狀態。



台東縣政府財政及經濟發展處指出，台東縣擁有豐富地熱能資源，為確保後續地熱相關申設流程進行順利，會上能源署進行相關地熱能探勘與開發許可及管理辦法草案重點說明。會議另一重點為探討開發地熱能的同時如何可兼顧當地部落讓資源共享，也讓有意開發業者投資促進當地經濟發展。與會的專家學者就地熱能開發流程、環境保護、法規、協調方式等多個方面進行了深入研討。



會議中與會的專家學者們一致認為地熱能對於減少碳排放、提高能源自給率，具有重要意義，然而地熱開發過程中也存在著環境保護、土地利用、社區參與等一系列問題，需要政府單位、企業與部落攜手合作，台東縣政府將更加積極地傾聽各方意見，共同打造台東成為一個永續的綠能韌性城市。