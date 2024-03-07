　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台東地熱能專家學者會議　共策部落再生能源永續藍圖

▲台東縣政府舉辦地熱能專家學者會議。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府舉辦地熱能專家學者會議。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府致力發展因地制宜之再生能源，為因應後續即將施行之地熱能探勘與開發許可及管理辦法，以及因開發地熱能致當地部落引起的疑慮，台東縣政府於6日召開第一次專家學者諮詢會議，由台東縣長饒慶鈴主持，並邀集能源署、工研院及臺東縣地熱能目前多家業者詢問之潛勢區相關在地單位與鄉鎮公所等，共同探討地熱能相關議題。

饒慶鈴表示，台東縣擁有豐富天然的資，為了確保這些珍貴的資源可以不斷地延續下去，讓下一代可以繼續使用，發展再生能源的同時，台東縣最重視的就是必須要在不破壞環境的前提下進行開發行為，廠商欲開發前，必須要先與當地居民充分的做好事前溝通，達到共享共榮的理想狀態。

台東縣政府財政及經濟發展處指出，台東縣擁有豐富地熱能資源，為確保後續地熱相關申設流程進行順利，會上能源署進行相關地熱能探勘與開發許可及管理辦法草案重點說明。會議另一重點為探討開發地熱能的同時如何可兼顧當地部落讓資源共享，也讓有意開發業者投資促進當地經濟發展。與會的專家學者就地熱能開發流程、環境保護、法規、協調方式等多個方面進行了深入研討。

會議中與會的專家學者們一致認為地熱能對於減少碳排放、提高能源自給率，具有重要意義，然而地熱開發過程中也存在著環境保護、土地利用、社區參與等一系列問題，需要政府單位、企業與部落攜手合作，台東縣政府將更加積極地傾聽各方意見，共同打造台東成為一個永續的綠能韌性城市。

ET快訊
周曉涵情慾戲被外婆嫌「丟臉丟到外國」！當場失控爆哭
羅智強質詢狂丟問題不給答　邱太三終於獲准講話「羅卻跑了」
販毒女科員考績會缺席！可「續領半薪」？　北市回應了
草莓價格大跳水！　學童樂翻：每人可拿好多顆
炎亞綸新劇「2人墜谷亡」！　導演、製作人遭判刑
快訊／高雄市跟進了！　擴大禁用辣椒粉、咖哩粉3個月
他在系群留言：我去板南線隨機砍人！　男大生慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「卑南家屋故事」環境教育活動　開放網路免費報名

台東地熱能專家學者會議　共策部落再生能源永續藍圖

糙米做的米香！　高雄農改場研發香脆焦糖米餅…健康又不黏牙

鶯歌陶博館「醃脆梅DIY」3／11開放報名　超Ｑ梅甕搶先曝光

竹市校園就博會3月9日開跑　鼓勵青年勇敢逐夢

勞動部職訓協助就創業　海歸青年順利圓夢開咖啡廳

國際婦女節前夕　潮州警友辦事處禮券+蘭花禮品慰勉女警

屏東大仁科大護理大師講座　郭志峰+馮冬萍斜槓人生獲滿堂彩

花蓮光華應急排水第三期建設竣工　解決住戶淹水之苦

台電嘉義區處用電大戶用說明會　協助自主管理有效節省用電

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

周杰倫邀張惠妹「為她埋伏一年」　天后現學魔術...大家超捧場XD

【Fred吃上癮】佛式碳烤 團聚就吃這一味

【Fred吃上癮】Q彈爽脆，廣島燒大口塞!

「卑南家屋故事」環境教育活動　開放網路免費報名

台東地熱能專家學者會議　共策部落再生能源永續藍圖

糙米做的米香！　高雄農改場研發香脆焦糖米餅…健康又不黏牙

鶯歌陶博館「醃脆梅DIY」3／11開放報名　超Ｑ梅甕搶先曝光

竹市校園就博會3月9日開跑　鼓勵青年勇敢逐夢

勞動部職訓協助就創業　海歸青年順利圓夢開咖啡廳

國際婦女節前夕　潮州警友辦事處禮券+蘭花禮品慰勉女警

屏東大仁科大護理大師講座　郭志峰+馮冬萍斜槓人生獲滿堂彩

花蓮光華應急排水第三期建設竣工　解決住戶淹水之苦

台電嘉義區處用電大戶用說明會　協助自主管理有效節省用電

豪門二代遭爆「精子有問題」！他怒控女醫前妻...連2敗恐難翻盤

大咖出馬　Intel執行長Pat Gelsinger將於COMPUTEX發表主題演講

周曉涵當場失控爆哭！被外婆嫌《商魂》情慾床戲「丟臉丟到外國去」

消基會反對取消掛號費參考範圍　全勞總：衛福部長下台負責

演員身價太高「製作方收益陷窘境」！　影商：好劇本都被OTT搜刮走

「卑南家屋故事」環境教育活動　開放網路免費報名

Karina甜酷私服穿搭讓人一見鍾情！鄰家休閒、小性感穩穩拿捏

羅智強質詢狂丟問題不給答　邱太三終於獲准講話「羅卻跑了」

27歲護理師「母胎單身」難脫單？過來人揭4關鍵原因：很難走下去

台東地熱能專家學者會議　共策部落再生能源永續藍圖

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

地方熱門新聞

即／台南天坑連吞2車！市府開罰27萬

板橋第2座國民運動中心動土　侯友宜：持續推動運動建設

桃竹苗分署辦理工作坊　推動婦女再就業計畫

台中市宣布營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉

雲林某中學傳鬥毆畫面PO網　教育處說話了

桃園「好孕專車」起跑　藍綠議員批宣傳不足

萬金石馬拉松即將登場　新北號召百人淨灘守護海岸

全國首座公有船舶上架場日月潭區啟用

四條通毒嫌逆向逃逸險翻車南警機敏制服逮捕

微笑台灣創意教案　新北獲獎10件全國第一

桃市宣布午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉

新北奪雙料原住民族語推廣殊榮

勞動部雲嘉南分署婦女節徵才

黃湘涵帶領學生奪國際賽19獎牌

更多熱門

相關新聞

台東大武鄉長補選　綠中央輔選加持

台東大武鄉長補選　綠中央輔選加持

新國會上任後，全台共有5個職缺須辦理補選，分別是雲林縣虎尾鎮長、苗栗縣苗栗市長、台東縣大武鄉長、宜蘭縣議員（員山）、台中市議員（北屯區），另外雲林縣麥寮鄉長蔡長昆因當選無效定讞，也須補選。民進黨副秘書長何博文今（7日）率組織部主任張志豪前進台東，輔選74歲的「老將新面孔」大武鄉長參選人蕭國書，盼為為綠營肩負起「開路急先鋒」的角色。

台東味直送日本限定販售3個月　促進美食文化交流

台東味直送日本限定販售3個月　促進美食文化交流

池上警幫換車燈泡　助民眾返鄉

池上警幫換車燈泡　助民眾返鄉

推廣台東特色產業　邀日本民眾動手做料理

推廣台東特色產業　邀日本民眾動手做料理

身障村民存簿遺失　台東警協助找回

身障村民存簿遺失　台東警協助找回

關鍵字：

地熱能源台東

讀者迴響

熱門新聞

陶晶瑩脫口「高潮不到1分鐘」！

明最冷！　下波「全台雨更大」

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

張蘭直播賣衣「模仿大S包緊緊」認了蹭熱度

陰莖冒「整齊光滑圓珠串」　醫：25％男生會長

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

影后楊紫瓊難過發文：心碎了！

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

扣除開銷「薪水全拿去存股」　他選這2檔...每月加薪1萬

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　增11廠商

這波很持久！　討厭的濕冷「今雨擴全台」

女生口愛ing「5件事」千萬別做！許藍方：會想吐

iPhone舊換新價格更新　旗艦機大跌3000元

更多

最夯影音

更多
93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」
【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

Luxgen納智捷n7電動車試駕

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面