台東透天厝火警「事前驚傳兩次爆炸聲」　疑藍牙耳機充電肇禍

▲疑似藍芽耳機充電造成火警。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市山西路一間透天厝三樓，3日發生火警，屋內四人都被連續兩聲爆炸聲嚇到，用水，滅火器都沒辦法將火勢撲滅，還好消防隊飛馳趕到滅火，無人傷亡，事後初步火調，疑似是外勞充電中的藍牙耳機肇禍，屋主說真的怕了，現在家裡3C產品充電，人一定待在旁邊，避免意外再次發生。

台東市山西路這間透天厝三樓，3日中午冒出大量濃煙，在房間裡悶燒，消防隊用大量的水灌救，才把火勢控制撲滅，還好只有外勞輕微吸入濃煙，其它三人都順利逃出，事後火調人員進入三樓檢視，發現起火點疑似是外勞充電中的藍牙耳機，屋主沒想到小小的耳機竟然害他損失破百萬。

屋主說，週日中午屋內四人在一樓聽到一聲爆炸聲，還以為是物品掉下來，沒想到接下來又一聲巨響，上樓查看才發現起火了，當下拿水，滅火器，溼毛巾都沒用反而助長火勢，事後查看，當下其它3C電器都沒充電或使用，唯獨藍牙耳機在床頭充電，加上潑水更加大火勢。

藍牙耳機是外勞從菲律賓帶到台灣的雜牌，用的是鋰電池，也不知道安全性，只能自認倒楣，屋主直說真的被嚇到了，這陣子電器充電都得充飽電拔掉插頭後才敢離開。

3C產品業者說，現在電子產品大都以鋰電池為主流，萬一爆炸千萬不能用水滅火，也提醒使用者，充電三到五個小時一定充滿，最好拔掉電源，也不要離開太遠，更不要在床頭或放置易燃物的區域充電，以免引發危險。