台東大武鄉長補選蕭國書完成登記　民進黨中央黨部輔選加持

▲何博文（右四）今天率組織部主任張志豪（右二）前進台東大武鄉輔選。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

新國會上任後，全台共有5個職缺須辦理補選，分別是雲林縣虎尾鎮長、苗栗縣苗栗市長、台東縣大武鄉長、宜蘭縣議員、台中市議員，另外雲林縣麥寮鄉長蔡長昆因當選無效定讞，也須補選。民進黨副秘書長何博文今（7）率組織部主任張志豪前進台東，輔選「老將新面孔」的台東大武鄉長參選人蕭國書，盼為為綠營肩負起「開路急先鋒」的角色。

何博文表示，這次大武鄉的鄉長補選，民進黨特別推出了「老將新面孔、開路急先鋒」的創黨黨員蕭國書，蕭國書長期在台東大武經營，對大武非常的熟悉，不僅勤於耕耘基層，平時也熱心公益，人望也非常的好。

何博文說，大武過去其實一直被視為民進黨極為艱困的選區，希望由蕭國書來發揮當年創黨的精神，讓台東縣民可以看到一個更好的台東，由蕭國書來開疆闢土，相信未來會有更多年輕人願意為大武鄉來付出自己的青春活力，讓大武更好，民進黨中央也會全力輔選，讓大武更好，讓台東更棒。

蕭國書表示，他出生於高雄旗山，年輕時因為對於電影有非常大的興趣，學生時期常常在戲院打工學習，也因此學到一技之長，18歲來到台東大武發展，並開設大武戲院，50多年來看著南迴公路的興衰，自然是多有感慨，希望能在這一次補選，讓大武鄉民可以知道，老將心不老，為了大武發展，他會帶著急先鋒的精神持續衝刺，希望能在未來看到好結果。