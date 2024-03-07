　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台東大武鄉長補選蕭國書完成登記　民進黨中央黨部輔選加持

▲▼民進黨副秘書長何博文今（7）率組織部主任張志豪前進台東，輔選「老將新面孔」的台東大武鄉長參選人蕭國書。（圖／民進黨提供）

▲何博文（右四）今天率組織部主任張志豪（右二）前進台東大武鄉輔選。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

新國會上任後，全台共有5個職缺須辦理補選，分別是雲林縣虎尾鎮長、苗栗縣苗栗市長、台東縣大武鄉長、宜蘭縣議員、台中市議員，另外雲林縣麥寮鄉長蔡長昆因當選無效定讞，也須補選。民進黨副秘書長何博文今（7）率組織部主任張志豪前進台東，輔選「老將新面孔」的台東大武鄉長參選人蕭國書，盼為為綠營肩負起「開路急先鋒」的角色。

何博文表示，這次大武鄉的鄉長補選，民進黨特別推出了「老將新面孔、開路急先鋒」的創黨黨員蕭國書，蕭國書長期在台東大武經營，對大武非常的熟悉，不僅勤於耕耘基層，平時也熱心公益，人望也非常的好。

何博文說，大武過去其實一直被視為民進黨極為艱困的選區，希望由蕭國書來發揮當年創黨的精神，讓台東縣民可以看到一個更好的台東，由蕭國書來開疆闢土，相信未來會有更多年輕人願意為大武鄉來付出自己的青春活力，讓大武更好，民進黨中央也會全力輔選，讓大武更好，讓台東更棒。

蕭國書表示，他出生於高雄旗山，年輕時因為對於電影有非常大的興趣，學生時期常常在戲院打工學習，也因此學到一技之長，18歲來到台東大武發展，並開設大武戲院，50多年來看著南迴公路的興衰，自然是多有感慨，希望能在這一次補選，讓大武鄉民可以知道，老將心不老，為了大武發展，他會帶著急先鋒的精神持續衝刺，希望能在未來看到好結果。

ET快訊
控五月天假唱！ 音樂達人突宣布「收攤鑑定系列」
台中走路慘跌骨裂！　周思潔首發聲
台中街頭猛開11槍　驚險影片曝光！
強烈冷氣團升級！　專家：北部達寒流
10微罪不能檢舉怒了！　路權團體北中南串聯抗爭
害台電虧4千萬！　竊電大師栽了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

又有立委收炸彈恐嚇信！　王美惠：用陳其邁名義要求匯款2千萬

中共軍費增7.2％、報告刪「和平」增動武可能？　學者：過度解讀

「違憲」不僅政治攻防口號　黃揚明：綠營提釋憲恐成日常行動

新部長有眉目？邱國正曝定期會報人員調整　有接觸「但不便說明」

美擬要求TikTok脫鉤陸資　外交部：評估強化民主韌性

新住民立委指「民進黨較親中」　外配不像陸配「有陸委會專門協助」

賴清德就任前中共施壓有2目的　學者：測試台灣、國際反應

衛福部解除掛號費上限　鄭運鵬分析：雖兩難但是健康的選擇

詐騙案量創新高唐鳳卻稱「防詐獲肯定」　洪孟楷：活在平行時空

邱國正怒斥投共上校「無恥、可恥」　願配合修法嚴懲：這口氣嚥不下

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

周杰倫邀張惠妹「為她埋伏一年」　天后現學魔術...大家超捧場XD

【Fred吃上癮】佛式碳烤 團聚就吃這一味

【Fred吃上癮】Q彈爽脆，廣島燒大口塞!

又有立委收炸彈恐嚇信！　王美惠：用陳其邁名義要求匯款2千萬

中共軍費增7.2％、報告刪「和平」增動武可能？　學者：過度解讀

「違憲」不僅政治攻防口號　黃揚明：綠營提釋憲恐成日常行動

新部長有眉目？邱國正曝定期會報人員調整　有接觸「但不便說明」

美擬要求TikTok脫鉤陸資　外交部：評估強化民主韌性

新住民立委指「民進黨較親中」　外配不像陸配「有陸委會專門協助」

賴清德就任前中共施壓有2目的　學者：測試台灣、國際反應

衛福部解除掛號費上限　鄭運鵬分析：雖兩難但是健康的選擇

詐騙案量創新高唐鳳卻稱「防詐獲肯定」　洪孟楷：活在平行時空

邱國正怒斥投共上校「無恥、可恥」　願配合修法嚴懲：這口氣嚥不下

林書豪將當爸爸！盼保護個人隱私不多做回應

《天道》母女同是小三！況明潔竟嗆女狐狸精勾引老友

又有立委收炸彈恐嚇信！　王美惠：用陳其邁名義要求匯款2千萬

國防部大巴與休旅車擦撞　整車「星星、梅花」卡新生高架

6月大女兒掉下床　母自責跨坐16樓陽台...警消合力勸回

《幻塔》拋重磅聯名EVA⋯雙屬性明日香幻身駕駛員登場

台股創19794新高沒站穩！終場漲194點　台積電漲25元至760

台南天坑吞貨車！下午協商賠償　皇龍建設：用最大誠意處理

控五月天假唱爆紅！麥田農夫宣布收攤「鑑定系列」…公開影片收入

日本熊本縣知事選戰開跑　料聚焦台積電相關議題

政治熱門新聞

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

行政院要查了！掛號費取消上限傳大漲　陳建仁指示調查有無聯合哄抬

郭正亮預測盧秀燕選黨主席：一定贏

快訊／在市府公然販毒　北市2點召開考績會「邀女科員出面申辯」

媒體爆總統府憲兵自戕前3天3夜沒睡　邱國正回應了

誰接新閣揆？　郭正亮分析：搞不好賴清德比較需要「溫一點的」

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

臉書IG當機2小時！議員要Meta提回饋補償措施

林國成抱不平　唐鳳認有政治壓力

幕後／賴清德內閣估最快4月底浮出檯面　3原則放慢人事佈局節奏

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

陸船翻覆案立院攻防　 黃揚明分析： 藍白中了管碧玲的計

選總統改絕對多數？　卓冠廷批藍營「輸不起」

林俊憲譙唐鳳管抖音　「看不到效果」

更多熱門

相關新聞

衛福部解除掛號費上限　鄭運鵬分析：雖兩難但是健康的選擇

衛福部解除掛號費上限　鄭運鵬分析：雖兩難但是健康的選擇

衛福部宣布停止掛號費用調整「備查」制度，也就是取消取消醫療機構掛號費上限，如今卻傳出有部份醫療院所掛號費調整到170元至500元，行政院長陳建仁則指示相關部會，確認各醫療院所有無聯合哄抬行為。民進黨前立委鄭運鵬說，衛福部的選擇是兩難但是健康的，大家要思考的是，「不能調整掛號費，就會更快調高健保費」。

誰接新閣揆？　郭正亮分析：搞不好賴清德比較需要「溫一點的」

誰接新閣揆？　郭正亮分析：搞不好賴清德比較需要「溫一點的」

北市府女科員涉販毒　議員要蔣萬安道歉：螺絲掉滿地

北市府女科員涉販毒　議員要蔣萬安道歉：螺絲掉滿地

選總統改絕對多數？　卓冠廷批藍營「輸不起」

選總統改絕對多數？　卓冠廷批藍營「輸不起」

民進黨不用抖音原因曝光　主要代理商是它

民進黨不用抖音原因曝光　主要代理商是它

關鍵字：

台東大武鄉補選民進黨蕭國書鄉長

讀者迴響

熱門新聞

明最冷！　下波「全台雨更大」

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

張蘭直播賣衣「模仿大S包緊緊」認了蹭熱度

陶晶瑩脫口「高潮不到1分鐘」！

陰莖冒「整齊光滑圓珠串」　醫：25％男生會長

影后楊紫瓊難過發文：心碎了！

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　增11廠商

這波很持久！　討厭的濕冷「今雨擴全台」

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

女生口愛ing「5件事」千萬別做！許藍方：會想吐

北市府「販毒女科員」至少關10年　斜槓教學：打造迷人美臀

扣除開銷「薪水全拿去存股」　他選這2檔...每月加薪1萬

更多

最夯影音

更多
【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶
93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

Luxgen納智捷n7電動車試駕

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面