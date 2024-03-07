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302商家加入愛心服務站　台東縣府結合民間共構學童安全

▲台東縣府結合民力資源共同建構學童安全服務網。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府結合民力資源共同建構學童安全服務網。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府持續關注兒童安全的通學環境，結合警政及學區周邊商家共同加強學區安全，截至112學年度台東縣計有302商家成為愛心服務站工作團隊之一員，也歡迎有更多愛心服務站的加入，公私合力共同為保護兒童工作，盡一份心力。

台東縣長饒慶鈴表示，「愛心服務站」的理念是透過建置國民中小學周邊愛心服務站，進而串連安心走廊，建構校園及社區安全維護網。當學童於社區遇有特殊需協助事件，第一時間就能向附近商店尋求及時協助，得到暫時庇護，愛心商店亦提供求助資訊及上學時間學生在外逗留、校園周邊可疑人事物、交通意外事故等通報與協尋。

台東縣政府每年都會製作感謝狀，請提報愛心服務站之所屬學校校長，於公開場合頒發表揚給予慰勉及肯定，感謝愛心服務站工作團隊在社區無私奉獻，保障學子安全，警政單位於上放學編排護童勤務、協助校園周邊交通秩序及加強校園社區巡邏，與民力資源共同建構學童安全維護網。

教育處長蔡美瑤也提到，為了落實「愛心服務站」並發揮其社會安全網功能，學校透過聯絡簿張貼，結合社區踏查帶領學生認識學校周邊愛心服務站據點，另製作「學區交通安全地圖」，將社區安全網絡資訊及緊急通報聯繫電話標示其上，於校園網站宣導讓學童及家長廣為週知。並期許有更多商家加入，共同為兒童營造安全、友善的成長環境。

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