「卑南家屋故事」環境教育活動　開放網路免費報名

▲「卑南家屋故事竹與藤」環境教育活動，開放民眾免費報名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為響應3月21日世界森林日，並積極提倡綠色生活落實環境保護工作，台東縣政府永續方舟館將24與卑南遺址公園，合作舉辦「卑南家屋故事竹與藤」環境教育活動，邀請民眾與普悠瑪部落青年一起走進林下，一窺卑南族傳統家屋的神秘風采與修繕工法。活動採網路報名(https://pse.is/5jyjyn)，全程免費名額限額20名，即日起開始報名至11日下午5點截止或名額額滿為止，歡迎民眾踴躍報名，任何相關資訊可撥打專線089-359049陳小姐洽詢。

台東縣政府表示，為推動台東永續發展目標，運用在地依山傍水的優勢，結合原住民族傳統文化，打造出與其他城市不一樣的生活樣貌，透過推展聯合國永續發展目標(SDGs)第11項永續城鄉發展，建構出擁有環境倫理概念與文化底蘊的綠色城鎮，喚醒共同的土地記憶，展現更尊重自然的環保生活模式，讓台東居民、旅人或新住民，都能在台東獨特文化的薰陶下，享有更環保健康的綠色生活。

台東縣環保局說明，「卑南家屋故事_竹與藤」活動，將與卑南遺址公園及南王普悠瑪部落青年會合作，帶領民眾走訪卑南族傳統領域，體驗林間作業的不易與過程，學習卑南族傳統植物的運用以及選材技巧，了解家屋整修的天然煙燻工法，從採集綠建材到親手製作成環保藤竹杯，親近自然更認識永續綠建築之美，體會對自然環境的尊重與智慧，也為「綠色生活」帶來具體的行動，同時激發出永續環境的更多可能性，環保局歡迎民眾把握機會踴躍參與，一起透過此次環境教育體驗活動，落實永續資源與循環經濟，實踐綠色生活。