女租屋洗澡「裸體被看光」！男看完A片想色色　多次偷拍要坐牢了

▲被告至少7次偷拍被害女子洗澡，畫面清楚拍下她的裸體。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名31歲已婚男子在新加坡上班，但去年看完偷拍別人洗澡的色情影片之後按耐不住色慾，在共用廁所偷裝迷你攝影機偷拍女室友洗澡至少7次，清楚拍下她的裸體與樣貌，受害女子直到今年初才發現。這起案件4日宣判，法官判處被告坐牢10個月。

中國報報導，31歲被告林偉思（音譯）與妻子在新加坡租屋工作生活，被害女子則是租了同單位另個房間。就在去年5月，他透過網路購買迷你攝影機，在6月4日至12月24日之間偷拍女室友洗澡。

被告男子供稱，因為發現女室友每次回家之後就會去共用廁所洗澡，因此趁她在進入廁所之前，先去裝設攝影機，且使用黑色塑膠袋把攝影機包起來，掛上廁所洗漱袋內，把鏡頭對準洗澡處。他總共錄下97分鐘的洗澡畫面，每次約6至18分鐘，畫面不僅可清楚看到被害者的裸體，還能看見她的樣貌。

直到今年1月1日，被害人一如往常進入廁所洗澡，未料卻在廁所內發現攝影機，且回房發現記憶卡內的內容，嚇得通知男友，男友立刻報警。受害女子事後隨即搬離該租屋處。

被告男子事後向被害人與親人道歉，承諾不會再犯。根據法官4日宣判結果，被告男子要坐牢10個月。

在整起事情曝光後，他羞愧不敢出門且相當自責，自稱是一名失敗父親，不但失去工作、失去收入、失去看孩子成長時光，還讓妻子一邊工作養家、一邊獨自養育2個兒子，曾想過輕生念頭，最後在妻子與朋友勸說之下打消念頭，決定申請提前服刑，早日返家分擔妻子身上的重擔。

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