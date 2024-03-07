詐光老闆畢生積蓄「還逼他賣房湊錢」　神鬼女員工爽撈8700多萬

▲新加坡一名女員工騙光老闆的畢生積蓄。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

新加坡一名女子不幸破產，為了解決財務困境，竟把歪腦筋動到自己的老闆身上，她不僅把對方畢生積蓄都騙光，還逼迫對方賣掉2棟房子湊錢匯款，一共獲益370萬新幣（約新台幣8726萬元），如今犯行曝光後，面臨5項詐欺罪指控。

亞洲電視台（CNA）報導，被告琳恩（Lynn Charlotte James）2006年起在一間房地產公司上班，2008年開始出現財務困難，最終不幸破產。為了解決經濟困境，她竟向老闆謊稱，自己的大量資產都被「新加坡破產管理及公共受託人服務處」（IPTO）扣留，央求受害者幫忙繳納各種政府費用，才有機會取回資產。

47歲的琳恩為了掏空老闆積蓄，大量偽造政府單位電子郵件，包括IPTO、律政部、總檢察長辦公室、首席大法官等。她還謊稱，唯有全部資產回到自己手上，才拿得出錢還債，但若中途停止付款、或被發現有第三者幫忙付錢，過去投入的資金就會被全數沒收。

現年69歲的老闆深信這番說詞，以為只要不斷匯款，最終就能把錢一次拿回來，於是在9年多、2200多次的匯款中，把畢生積蓄都給了琳恩。他的存款花光後，還賣掉2棟房產，被迫與妻子開始租屋，直到太太也拿不出錢，不得以向姪女借款，對方才趕快報警，讓一切案情曝光。

琳恩把贓款拿來付清個人貸款，並且支付生活開支，至今沒有還給老闆任何一毛錢。本月4日，她被判5項詐欺罪名成立，還有其他幾項指控尚未定罪，儘管審判期間一度宣稱氣喘發作、無法呼吸，導致司法程序延遲，但目前已經認罪。