騎車自拍「意外錄下死亡瞬間」！他遭大卡車追撞　當場噴飛亡

▲21歲的蘇克里錄影到一半，遭大卡車追撞身亡。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞發生恐怖意外，一名摩托車騎士在公路上行駛時，拿出手機自拍錄影，未料下秒竟遭後方大卡車追撞，他噴飛之後，重重摔在路旁，被稍後趕到的醫護宣告當場不治。

根據社群媒體流傳畫面，騎士一手催油門，一手拿手機自拍，起初周圍還算空曠，距離後方車輛仍有一大段距離，而他也注意到後方大卡車不斷逼近，對方卻在下秒突然往前暴衝，導致悲劇發生。

星洲網、太陽報等外媒報導，本案2日上午8時10分發生在東海岸大道，21歲死者蘇克里（Mohammad Sharfie Sukri）來自八打靈再也（Petaling Jaya），正與朋友前往關丹市（Kuantan）參加摩托車車聚，未料途中遭遇劫難。

警官扎比爾（Mohamad Zamri Mohamad Zaber）指出，2輛車都行駛在慢車道上，47歲卡車司機毫髮無傷，但很可能沒有看到騎士。由於案情涉及魯莽或危險駕駛致死，因此當局正在進行調查。

事實上，這已經是第二起與同場車聚相關的死亡案件。就在3月1日，29歲的阿齊茲（Muhammad Lokman Abdul Aziz）也要前往車聚，卻在同一條公路上自撞護欄身亡。