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「下體塗起司醬」引誘哈士奇壞壞　男藏150支變態片要被關100年

▲▼哈士奇,狗。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子不但偷拍女性還性侵哈士奇。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國懷俄明州一名變態男子用液態起司醬引誘家中哈士奇，強迫寵物犬與他發生性行為，同時又被發現在手機中藏有150多支兒童色情影像與浴室偷拍女子畫面，被控多項重罪，將有可能被判入獄100年。

來自懷俄明州惠特蘭(Wheatland)的43歲男子強生(Jason Allen Johnson)，被控10項持有兒童色情製品罪、7項偷窺罪和1項獸交罪。懷俄明州警方最初去年10月12日在網路上接獲男子觀看兒童色情內容線索，因此展開調查。

事發約1個月後，警方11月24日至12月5日間，又在網路上發現多起男子從手機上傳兒童色情內容的線索，最後追蹤該手機電話號碼，發現手機擁有者為強生。

警方今年2月15日前往強生家中搜查，在手機中發現多達150支兒童色情內容、7支浴室偷拍女性影片，還有他利用液態起司醬性侵哈士奇的駭人影片，影片拍攝時間從2018年跨至2021年。

強生被捕後坦承犯案，目前關押在普拉特郡(Platte)拘留中心候審。根據當地法律，持有兒童色情製品罪最高可判10年刑期、偷窺罪最高可判5年刑期、人與動物性交最高可判處1年刑期，預估強生的總刑期將有可能達到100年。

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