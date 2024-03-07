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好市多取消紙本回饋券！黑鑽卡2%消費回饋金「直接存在卡裡」

▲▼好市多,結帳,推車。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲好市多黑鑽卡回饋金有新機制。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣好市多6日公布，黑鑽卡2%消費回饋金有新機制，取消紙本回饋券，從3月7日起，回饋金會直接存在會員卡裡。在賣場結帳要折抵時，主卡會員只需告知收銀員便可直接折抵。新機制令會員紛紛誇讚，「終於不再擔心紙本遺失了」、「有聽見會員的心聲，值得肯定。」

好市多6日在粉專宣布新機制，「黑鑽卡2%消費回饋金新機制，跟紙本回饋券說Bye Bye」，詳細內容如下：

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自2024年3月7日起
‧核發後的黑鑽2%回饋金會直接存在會員卡裡。
‧於實體賣場結帳時，主卡會員只需告知收銀員便可直接折抵。
‧無須一次折抵完畢，但無法選擇抵用金額，須折抵該次整筆消費（未折抵完的金額，可於期限內下次使用）。
‧透過Costco APP可查詢回饋金餘額。
‧主卡可選擇與家庭卡共同使用回饋金，要至會員部櫃台申請。

好市多也在留言處解答會員疑惑，有人詢問「是3/7以後拿到的2%回饋才適用？還是目前已累積的回饋金額全部都適用？」好市多表示，不是全部適用，「回饋金的有效時間與過往相同，一樣是在會員到期月份的前兩個月核發」，只是3月7日起，不必再攜帶紙本回饋券，就能在賣場結帳時，請收銀員直接折抵已核發之有效回饋金。

還有人詢問「結算2月底，這個月領的也可以哦？」好市多表示，「如您為 2024/5/31 到期之會員，回饋金已於 2024/2/29 結算，2024/3/1 核發，本次不會發放紙本回饋券，使用方式適用於新機制，請主卡人攜帶會員卡前往賣場折抵。」

至於折抵金額，好市多舉例，消費金額若大於回饋金：如消費$1000，回饋金$200，那$200回饋金須全數折抵。若消費金額小於回饋金：如消費$1000，回饋金$1300，可只折抵$1000，剩餘$300於有效期限內下次使用即可。

另外，好市多也指出，線上官網申請機制待後續更新，目前只能在實體賣場內消費或續約，無法於好市多線上購物、西式餐飲部、加油站抵用。

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