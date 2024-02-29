好市多「1神物」回購好幾年！他突見1字崩潰：會不會死掉？

▲知名美式賣場「好市多」是不少人愛逛的大賣場之一。（圖／CTWANT提供）

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美式賣場好市多（Costco）販售商品多元，舉凡生鮮蔬果、日常用品及生活家電，通通都可以在好市多一手包辦，是不少家庭補貨採買的好去處，就有一名網友在賣場不斷回購一款韓式醃烤肉醬，而且他最喜歡的吃法是拿來當「沾醬」，但某天他突然意識到，該款醬料名稱上寫著「醃」字，崩潰直呼「生吃那麼多年我會不會死掉」，引起網友熱議。

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▲原PO一直將一款韓式「醃」烤肉醬拿來當沾醬吃。（圖／擷取自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出韓式醃烤肉醬的照片，並發文表示自己將該款烤肉醬拿來當醬油沾已經好幾年了，某天他才忽然發覺商品名稱寫個醃字，擔憂醬料是不是不能直接沾，「一字驚醒夢中人~~~我生吃那麼多年我會不會死掉」，不解問「這東西到底能不能生吃？」

貼文曝光後，引起大批網友共鳴，「剛剛才沾東西來吃耶，這罐我一直都是用沾的，好吃也買過好幾組了」、「我也拿來當沾醬過欸～好吃喔」、「我也拿來做沾醬，加韓式辣醬再一點蜂蜜超好吃」、「我們家吃烤肉都拿這當沾醬，吃好幾年了，還好好的。」不過也有人建議，「你看看成分有沒有生鮮不能直接食用的，沒有就繼續吃吧。」

另有網友好奇問，該款醃醬都拿來沾什麼，原PO回覆「我最常吃荷包蛋淋在上面，還有煎好市多蛋餅跟蔥油餅淋，沾水餃，都有阿」，其他網友則分享，「我直接淋在燙青菜跟白煮肉上，美味」、「我拿來沾蘿蔔糕，好吃耶」、「這罐甜甜的，所以我家都是沾蔬菜類的，譬如：小黃瓜、青椒、秋葵，肉類就用日式烤肉醬醃」、「醃豬肉，配飯，夾吐司超棒，回購N次又平價，推。」

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