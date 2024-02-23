　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「好市多打工6萬」爽請假　他想當警察！全場吵翻：會後悔

▲▼好市多,結帳。（圖／記者許宥孺攝）

▲原PO透露，好市多打工最頂可月賺6萬元。（示意圖／記者許宥孺攝）

網搜小組／劉維榛報導

「有警察夢不知道...該不該醒了？」一名網友才剛入職好市多兼職工作，直言花個5至6年慢慢加薪上去，「滿班薪水可近6萬」，且能隨時爽請假，不過一方面也想考警察工作，於是求問大家怎麼看？文章引來一票網友吵翻，「選警察你會後悔」、「絕對是好市多，我寧願每個月少2萬做工時正常的工作」。

一名28歲男網友在Dcard表示，最近應徵到好市多兼職工作，但他其實有個「警察夢」，於是列出兩個完全不同領域的優缺點，想求問大家該如何選擇？

[廣告]請繼續往下閱讀...

首先是好市多部分，優點是時薪最頂可賺344元，但須花5至6年時間加薪，「滿班薪水可近6萬，假多好請假且準時下班」；缺點部分，兼職時數不穩定、薪水不高，等正職缺額無期限。

關於第一線守護社會治安的人民保母工作，優點就是鐵飯碗，「保底5萬起，公職保障」；缺點需要輪班且工時長，隨時停休要出任務，以及負面情緒較多。

底下網友熱議，「絕對是好市多，我寧願每個月少2萬做工時正常的工作」、「當然是好市多，還不用輪深夜勤」、「身為前警專正期畢業的警員來跟你說，絕對是好市多，少了月退俸領到死的保障，基本上公職已經沒福利了」、「不要警察，體系裡也是有霸凌的」「選警察你會後悔」。

不過也有網友分析，「做一行怨一行，從警人數又比好市多員工多很多，所以在這聽到警察抱怨的留言多，很正常」，以收入、工時與作息來說，警察相較比較血汗又賺得多，但工作保障就是明顯優勢，「警察是公務人員，適用公務人員保障法，看你現階段更需要錢還是重視生活作息，看你需求來挑工作，沒有絕對的對與錯」。

另有網友分享，友人從大學就在好市多工作，大約做了快10年，父母完全沒有支援也沒有學貸，分期付款全部自己出，好幾次有轉正升職機會完全不在乎，「覺得打工仔能隨時請假，還能爽月收穩五萬就不想上進」，其實轉正月薪更高，也有機會升職，「聽他吹過正職再上去就有10萬還7、8萬忘記了，再往上爬更高」，雖然不知年終有多少，但三節有2000消費券，還會送一些水果餅乾禮盒，且會員卡不用年費等。

最後，好市多爽缺也有缺點，「人多忙到炸，人少就被砍，但砍的通常都是菜雞，不然就是不缺錢想早點回家的，然後前期試用期要認真」。

ET快訊
快訊／警專正妹辯「只是鹽巴」　男友打臉認吸毒
快訊／IG網美北車自導自演「有人打手槍」　3人將到案
「好市多打工6萬」爽請假　他想當警察！全場吵翻：會後悔
撞飛3姊弟！肇事74歲男「綠燈直行」：看到人已來不及
國中女闖紅燈衝斑馬線！3機車驚險閃過　第4輛騎士慘被擊落
3姊弟遭撞現場　空拍照曝「行穿線斜的」
亂停車不留電話　遭「受天宮結界」包圍
成人限定！唐吉訶德「史上最強小廢物」網笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「好市多打工6萬」爽請假　他想當警察！全場吵翻：會後悔

超商禮盒半價！網友超幸運搶到7-11高帽子買1送1　全家5折開跑App可查清單

3姊弟快跑過馬路遭撞　在地人曝「那裡沒測速」：很多駕駛車速80up

3姊弟遭撞現場「空拍照曝行穿線斜的」　Cheap籲：健檢全台行人設施

病患看牙齒問「為何都會先洗牙？」　牙醫曝真心話

崑山科大發明專利申請數　連5年全國私校第一技轉卓越

分手也忘不了！默默關心前任TOP4星座　獅子、雙魚都上榜

萬能血液解救危急生命！　「生死關頭」救命利器！

74歲無照男綠燈直行撞上彰化3姊弟　公路局：邀專家會勘優化路口

紙袋掛機車上不見了！他卻喊「謝謝你幫帶走」　網虧：超級驚喜包

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

遭1.1萬伏特電擊！台電30歲工程員插管搶命　驚悚爆閃瞬間曝

Twitch怪物新人被停權！小號運動內衣熱舞「失誤露出」粉絲哭了

藍白黨團三長餐敘談召委合作？　傅崐萁：同心才可制衡霸道民進黨

「好市多打工6萬」爽請假　他想當警察！全場吵翻：會後悔

超商禮盒半價！網友超幸運搶到7-11高帽子買1送1　全家5折開跑App可查清單

3姊弟快跑過馬路遭撞　在地人曝「那裡沒測速」：很多駕駛車速80up

3姊弟遭撞現場「空拍照曝行穿線斜的」　Cheap籲：健檢全台行人設施

病患看牙齒問「為何都會先洗牙？」　牙醫曝真心話

崑山科大發明專利申請數　連5年全國私校第一技轉卓越

分手也忘不了！默默關心前任TOP4星座　獅子、雙魚都上榜

萬能血液解救危急生命！　「生死關頭」救命利器！

74歲無照男綠燈直行撞上彰化3姊弟　公路局：邀專家會勘優化路口

紙袋掛機車上不見了！他卻喊「謝謝你幫帶走」　網虧：超級驚喜包

快訊／飯店開毒趴辯「只是鹽巴」！警專女學生男友打臉認吸毒

樂天雙洋投對付歐力士　交流賽不設定用球數

近9千住院醫師辭職！南韓首次「嚴重醫療警報」　全面開放遠端看診

快訊／高雄太熱？風扇鬧罷工「自燃」　屋主趕回掏手機拍下這一刻

政院8年食安報告僅9頁！　葉元之轟：一半以上在罵馬英九　

外帶大披薩188元！達美樂超狂下殺29折　6口味期間限定優惠

快訊／JKF女郎玲奈北車直播！自導自演噁男打手槍　3人將到案

自小客停路邊「車窗擋風玻璃全碎」　整條路僅1車被砸...警緝兇中

批林右昌損害謝國樑名譽　羅智強轟：丟臉的是你自己！

台積電漲5元收697　台股小漲36點萬九沒站穩

生活熱門新聞

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

唐吉訶德驚見「史上最強小廢物」　網笑：無人可超越

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

3姊弟家境不好！PTT怒見「74歲男高速撞擊」：公開鞭刑

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

元宵濕冷！北台冷氣團探10℃

元宵節3星座財運旺　刮刮樂中獎機會高

元宵要來了！補年頭運6招旺財法一次看

為何不學日本做「人行道圍欄」？全場搖頭

元宵補財庫　拜財神避開2樣水果

74歲無照男綠燈直行撞上彰化3姊弟　公路局：邀專家會勘優化路口

更多熱門

相關新聞

男喝掛忘記機車停何處　東港警熱心協助找回

男喝掛忘記機車停何處　東港警熱心協助找回

新園鄉陳姓男子向警方報案，指停放在家中的機車不見了，東港警分局員警獲報調看數支監視器，發現他前一天騎車外出喝酒，酒後走路回家，忘記機車停放在喝酒處不遠，讓他尷尬地一再向警方道謝。

女童校園涼亭枯坐　恆春警關心原來這原因

女童校園涼亭枯坐　恆春警關心原來這原因

拿鐵買20送20、買1送1大集合！

拿鐵買20送20、買1送1大集合！

露營車陷沙灘　恆春警及時救援

露營車陷沙灘　恆春警及時救援

女車禍傷腦與父靠低收維生　父突亡內埔警出手協助

女車禍傷腦與父靠低收維生　父突亡內埔警出手協助

關鍵字：

好市多打工正職薪水警察請假

讀者迴響

熱門新聞

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

警專女學生被強制驗尿　5星飯店貼毒趴照辯：是鹽巴

傳播妹遭火鍋毀容！連私密處也燙傷　女經紀僅判刑8月

唐吉訶德驚見「史上最強小廢物」　網笑：無人可超越

跟Toyz爆熱戀「篠崎泫深夜崩潰發聲」

快訊／黃品源55歲爆再婚「娶俄羅斯美女」新娘身份曝光

3姊弟遭撞命危！阿伯「眼睛開刀」1天沒接遇劫

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」

快訊／重大車禍！彰化3姊弟遭車撞飛

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

關韶文離開台灣！

女中士約砲人夫排長　逢甲門口下跪洗門風

台電男遭1.1萬伏特電擊　驚悚爆閃瞬間曝

更多

最夯影音

更多
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相
魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面