「好市多打工6萬」爽請假　他想當警察！全場吵翻：會後悔

▲原PO透露，好市多打工最頂可月賺6萬元。（示意圖／記者許宥孺攝）



網搜小組／劉維榛報導

「有警察夢不知道...該不該醒了？」一名網友才剛入職好市多兼職工作，直言花個5至6年慢慢加薪上去，「滿班薪水可近6萬」，且能隨時爽請假，不過一方面也想考警察工作，於是求問大家怎麼看？文章引來一票網友吵翻，「選警察你會後悔」、「絕對是好市多，我寧願每個月少2萬做工時正常的工作」。

一名28歲男網友在Dcard表示，最近應徵到好市多兼職工作，但他其實有個「警察夢」，於是列出兩個完全不同領域的優缺點，想求問大家該如何選擇？

[廣告]請繼續往下閱讀...

首先是好市多部分，優點是時薪最頂可賺344元，但須花5至6年時間加薪，「滿班薪水可近6萬，假多好請假且準時下班」；缺點部分，兼職時數不穩定、薪水不高，等正職缺額無期限。

關於第一線守護社會治安的人民保母工作，優點就是鐵飯碗，「保底5萬起，公職保障」；缺點需要輪班且工時長，隨時停休要出任務，以及負面情緒較多。

底下網友熱議，「絕對是好市多，我寧願每個月少2萬做工時正常的工作」、「當然是好市多，還不用輪深夜勤」、「身為前警專正期畢業的警員來跟你說，絕對是好市多，少了月退俸領到死的保障，基本上公職已經沒福利了」、「不要警察，體系裡也是有霸凌的」「選警察你會後悔」。

不過也有網友分析，「做一行怨一行，從警人數又比好市多員工多很多，所以在這聽到警察抱怨的留言多，很正常」，以收入、工時與作息來說，警察相較比較血汗又賺得多，但工作保障就是明顯優勢，「警察是公務人員，適用公務人員保障法，看你現階段更需要錢還是重視生活作息，看你需求來挑工作，沒有絕對的對與錯」。

另有網友分享，友人從大學就在好市多工作，大約做了快10年，父母完全沒有支援也沒有學貸，分期付款全部自己出，好幾次有轉正升職機會完全不在乎，「覺得打工仔能隨時請假，還能爽月收穩五萬就不想上進」，其實轉正月薪更高，也有機會升職，「聽他吹過正職再上去就有10萬還7、8萬忘記了，再往上爬更高」，雖然不知年終有多少，但三節有2000消費券，還會送一些水果餅乾禮盒，且會員卡不用年費等。

最後，好市多爽缺也有缺點，「人多忙到炸，人少就被砍，但砍的通常都是菜雞，不然就是不缺錢想早點回家的，然後前期試用期要認真」。