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好市多「超狂薪資福利」曝光　職缺搶破頭卻宮鬥激烈

好市多「超狂薪資福利」曝光　職缺搶破頭卻宮鬥激烈

圖文／鏡週刊

服務業缺工問題時有所聞，但美式知名賣場好市多（Costco）不僅沒有缺工問題，反而有大批求職民眾爭搶工作，不乏有員工想一路做到退休，讓人好奇究竟有什麼吸引力讓眾人爭相想應徵。

網友「賴熊」在TikTok上傳影片，分享好市多的薪資制度，他透露光是兼職員工時薪就高達243元，每週至少工作24小時；而正職員工的起薪為4萬2000元，每週保底工作時間為40小時。

另外好市多有穩定的調薪制度，員工工作每滿1040小時，就會晉升一個薪資等級。主管階層則是簽訂年薪合約，起薪為6萬月薪，並且在每10年、15年和20年會調整年薪，他強調表示：「美式公司的好處就是待得越久收入越高，沒有老闆加薪這回事，超級公平」。

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然而，賴熊也坦言不少新進員工撐不過試用期，光是同事和主管間的心機鬥爭就讓很多人卻步。許多網友在聽完他介紹好市多薪資制度後，紛紛大讚「243超多，現在政府不到190」「福利好，而且假優於勞基法」「優點是出去也能說我在美商工作」「隔壁媽媽做了10幾年，就覺得收入非常穩定，想一路做到退休」，還有人羨慕不已，心癢癢直呼想轉職。

另一方面，也有人提到其高薪背後的辛苦，「很操，時薪多有他的道理，新人上班時數很少，總之適合社會新鮮人慢慢幹」；部分網友爆料其他內幕，「好市多都是要靠關係進去的」「他們喜歡在大賣場當過主管的」「人都滿的，根本擠不進去，福利蠻好的，不太會走」。

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