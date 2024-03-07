限定會員！台灣虎航單程機票下殺899元起　10時開搶

▲台灣虎航推出限定會員超級優惠價。（圖／虎航提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣虎航開航10周年，會員突破百萬人，台灣虎航今(7日)祭出「封館會員超級優惠價」，日本、韓國、澳門、越南、泰國等航線同時購買來回票，單程機票未稅899元起，今上午10時限定1日開賣。

台灣虎航為慶祝會員突破百萬人次，今3月7日「封館」推出會員獨享的「tiger WOW超級優惠價」。購買日本、韓國、澳門、越南、泰國來回機票，單程未稅價格從新台幣899元起，且享有最高100%回饋金。

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優惠航線包括日本單程機票1799元起、韓國單程機票1699元起、澳門單程票價899元起、越南單程機票1799元起、泰國單程票價1799元起，上列價格皆為未稅價。

「封館會員tiger WOW超級優惠價」將自今天3月7日上午10時開賣至23時59分，旅遊期間為2024年3月8日至6月30日，全航線，台灣、外站出發均適用。

台灣虎航表示，此次優惠僅限透過專屬活動購票網頁進行訂位購票，透過其他通路購票者恕無法享有專屬票價優惠或加碼回饋金。此外，3月7日當日申辦樂虎卡者，可享首年免年費，需於3月31日前完成核卡，且限樂天信用卡新戶申請。

回饋金加碼比例為澳門、泰國、越南100%，韓國20%，日本5%。回饋金使用期限至2024年7月31日，加碼回饋金匯入會員本人購票時登錄之會員ID，不可轉讓。