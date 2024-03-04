機票下殺！樂桃航空飛日本「單程1690元起」　明晚8時限定4天開搶

▲樂桃航空推出春季機票優惠。（圖／業者提供）

記者李姿慧／台北報導

春季機票優惠超殺，樂桃航空宣布推出「春日樂桃桃」促銷，其中台北-沖繩單程1690元起(未稅)，台北飛東京成田單程機票也僅2480元起(未稅)，明天(5日)晚間8時起限時4天開搶。

日本航線機票又有優惠，樂桃航空推出「春日樂桃桃」促銷，其中台北飛沖繩單程機票1690元起，台北飛東京成田單程機票2480元起，台北飛名古屋單程機票2590元起，台北-大阪單程機票2750元起，台北-東京羽田單程機票2960元起，上列價格皆為未稅價。

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樂桃航空表示，優惠機票自明天3月5日晚間8時到3月8日午夜前截止，適用飛行期間為2024年03月22日到10月26日。

樂桃航空提醒，相關機票不另收取燃油特別附加費用，但須另繳機場稅等費用，行李託運和預選座位皆須另外付費，透過客服中心或在機場櫃檯訂購機票時須另付開票手續費。

▲即日起至2024年9月30日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）