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3月起台灣觀巴「2人同行1人免費」　優惠限定到年底

▲▼台灣觀巴。（圖／觀光署）

▲台灣觀巴。（圖／觀光署）

記者李姿慧／台北報導

為增加國旅自由行便利性，觀光署宣布再推出第二波「台灣觀巴」2人同行、1人免費，3月1日起開跑，優惠至年底止，全台76條旅遊行程都可適用。

繼「台灣觀巴」去(112)年下半年推出第1波不分平假日，2人同行1人免費優惠活動，交通部觀光署今(6日)宣布，將再推出第2波「台灣觀巴不分平假日，2人同行1人免費」優惠活動，期間自今年3月1日至12月31日。

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觀光署表示，配合「觀光路廊在地有腳接駁服務」優惠活動，有21家業者、76條套裝旅遊行程參與，本島地區旅客可在出發日3日前、離島地區旅客在出發日5日前，可在「台灣觀巴」網站或直接洽各承辦旅行社訂購。

為活絡國旅市場，並增進國境開放後自由行旅客旅遊便利性，觀光署推動觀光景點公共運輸接駁方案，規劃觀光路廊在地有腳接駁，藉由「台灣觀巴2人同行1人免費」優惠，吸引國內外旅客，並輔導「台灣觀巴」旅行業者與超過240家旅宿業合作，提供旅客住宿地點接送及代訂住宿的在地接駁服務。

觀光署表示，「台灣觀巴」是觀光署專為國內外自由行旅客需求，輔導旅行業者推出的套裝旅遊行程，提供旅客自高鐵、台鐵、機場等各大交通場站及飯店接送至國內各主要觀光景點的交通旅遊服務，1到4人即可成行出遊，車上提供無線網路環境、專業導覽解說等專人專車服務。

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