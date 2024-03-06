日本超商烤地瓜來自台灣！　農業部：甘藷出口量10年成長逾6倍

▲農業部主秘范美玲(右3)見證瓜瓜園與沖縄国際流通洽簽合作備忘錄。（圖／農業部提供）

記者楊惠琪／台北報導

為推廣台灣農產品到國際市場，農業部率團赴日參加東京國際食品展，昨包括台灣甘藷、豬肉、水產品等4家業者，與買主簽署採購備忘錄。農業部指出，台灣甘藷出口量近10年成長逾6倍，其中以日本是最大的出口市場，目前在沖繩、關西、關東地區超商賣的烤地瓜，就是來自台灣的瓜瓜園企業。

農業部日前率12家業者前往東京國際食品展，昨傳出佳績，包括瓜瓜園企業股份有限公司與株式会社沖縄国際流通、台灣農畜產工業股份有限公司與Hightower, Inc.、黑橋牌企業股份有限公司與Hightower, Inc.以及打寶蛤水產有限公司與源記貿易有限會社，與買主簽署採購備忘錄。

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農業部主秘范美玲表示，台灣甘藷從2019年起外銷快速成長，尤其在Covid-19疫情期間（2020年）創下出口763公噸的最高外銷紀錄，10年來出口量已成長超過6倍，而日本是台灣甘藷最大的出口市場，近3年冷凍甘藷外銷日本出口量都年年衝破300公噸，出口值去年更破紀錄提高到近5000萬元。

范美玲說，瓜瓜園企業長期經營台灣甘藷產品出口，目前供應沖繩當地超市的黃金蜜芋（烤地瓜），以及關東、關西地區的連鎖超商及連鎖餐飲店所銷售的烤地瓜、地瓜球及地瓜泥，這次和沖繩業者簽署備忘錄，將協助台灣甘藷產品在沖繩地區的連鎖餐旅通路，未來也拓展至全國大型超商、超市及量販通路。

此外，在豬肉產品部分，台畜公司與黑橋牌也與菲律賓商Hightower Inc.簽署合作備忘錄；水產品部分，以生產文蛤及黑蜆為主的打寶蛤水產有限公司，與日本源記貿易有限會社簽署採購合約。