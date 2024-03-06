台灣超商多狂？香港妹讚嘆根本超市「每次逛都想直接住下」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣超商密集度高，還提供很多周邊服務。就有香港女網友來台，逛超商時忍不住驚呼超好逛，「東西種類也太太太多了吧！」「最讓我沒想到的是，裡面竟然還有打印機（印表機）和廁所。」

香港女網友在「小紅書」上貼出一支短片，大讚台灣超商很好逛，東西種類多。影片中，她首先是被超商門口的扭蛋機吸引，進到店裡驚嘆台灣超商空間寬敞，甚至還有休息、吃飯的座位區。

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在熟食區，她看到有熱水機可以自助泡麵，不禁直讚「真的不要太方便好吧！」接著又讚麵包、便當區的餐點「種類超多」，可以一周不重複地換著吃、飲料、零食、泡麵區更是令她笑呼，「每次進超商逛，都想直接住下」、「都懷疑到底是便利商店還是超市」。

另外，看到超商裡還有「很豐富」的文具區，有ATM能領錢，還有印表機、廁所，「真是不來不知道，一來嚇一跳」，真的很好逛。

貼文吸引港、陸網友們熱論，「這樣的便利店希望大陸也能遍地開花」、「台灣的超商真的包羅萬象，從早餐到宵夜，從生活用品到保險套 什麼都有」、「一點都不好，因為我去不了」、「天！看著好多選擇，想去！」

還有中國網友分享，大陸超商小很多，除了賣吃的和水，其他生活用品都只擺少量；收貨的話，大陸基本是靠驛站、快遞櫃，和送貨上門；繳費、買票、叫車基本都是手機操作；覆印則是有打印店，所以大陸超商都不太大間。