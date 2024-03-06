齋戒月倒數中　拜登：停火協議「掌握在哈瑪斯手中」

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登5日表示，加薩地區是否能夠達成協議，停火以換取釋放以色列人質，掌握在哈瑪斯手中。隨著穆斯林齋戒月（Ramadan）即將在3月10日開始，各方談判代表的會談已經進行第3天，但沒有任何取得突破的跡象。

《路透社》報導，齋戒月期間，以色列與阿拉伯世界之間的敵意與暴力往往激增，因此各國領袖強烈希望在此之前達成停火協議。目前，哈瑪斯、卡達與埃及的談判代表齊聚開羅，試圖達成40天停火協議，內容包括增加運往加薩的援助物資，要求提供目前依然活著的人質名單等。

拜登向記者們表示，「現在它（停火協議）掌握在哈瑪斯手中。以色列一直在合作，而且這是一個合理的提議。如果我們讓戰鬥持續到齋戒月……這將會非常危險。」他同時呼籲以色列採取更多行動，緩解加薩人道主義災難。

▲加薩依然深陷戰火。（圖／CFP）



另據白宮聲明，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）及卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）5日會晤時強調，釋放生病、受傷、年長、女性人質，將換取至少6周的立即停火。

不過，《路透社》報導拜登談話時寫道，美國、也就是以色列的主要政治與軍事支持者，以及這次談判的發起方之一，卻把責任完全推給了哈瑪斯。

以色列僅希望暫停戰鬥，以利把人質帶回家，並讓更多援助進入加薩，但堅稱在哈瑪斯被殲滅之前，不會結束衝突。一名消息人士透露，以色列沒有參與談判，是因為哈瑪斯拒絕提供依然活著的人質名單。

▲加薩南部城市拉法（Rafah）的難民營，有民眾排隊等待領取免費食物。（圖／路透）

對此，哈瑪斯官員哈姆丹（Osama Hamdan）重申主要訴求，那就是以色列結束軍事進攻、撤出軍隊，並讓所有被迫逃離的加薩人民返回家園。除非停火，否則不會進行任何換囚行動。這反映了哈瑪斯的觀點，也就是停火必須成為解決衝突的第一步。

另一名哈瑪斯高級官員納伊姆（Bassem Naim）透露，他們已經提出了自己的停火協議草案，正在等待以色列的回應，但「（以色列總理）納坦雅胡不想要達成協議。」他指出，人質散落在不同組織控制的戰鬥地區，因此如果沒有停火，不可能提供人質名單。