美選「超級星期二」開票橫掃　拜登暫贏12州、川普拿下10州

▲美國現任總統拜登與前總統川普，料將各自成為民主黨與共和黨提名的2024年美國總統候選人。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統大選「超級星期二」（Super Tuesday）登場，全美16個州及1個海外領地美屬薩摩亞，舉行民主黨與共和黨黨內初選或黨團會議。截至美東時間5日晚間9時，暫有12州投票結束。現任總統拜登料將輕鬆贏得12州民主黨初選支持，前總統川普已在10州勝過他在共和黨內唯一對手海利（Nikki Haley）。

綜合CNN、美聯社報導，拜登和川普在「超級星期二」初選的16個州和1個領地都獲得大力支持，開票進度已超過一半仍未出現變數，二人幾乎有望獲得各自政黨大選提名。但共和黨提名門檻須贏得1215張代表票，民主黨提名則須獲1968張代表票，川普需要等到12日才能獲得足夠票數，而拜登則要到19日才能知曉正式結果。

截至美東時間5日晚間9時（台灣時間6日上午10點），拜登輕鬆贏下12個州民主黨初選，包含愛荷華州黨團會議，以及佛蒙特州、維吉尼亞州、北卡羅來納州、奧克拉荷馬州、田納西州、緬因州、麻州、德州、阿肯色州、科羅拉多州、阿拉巴馬州。

川普則贏得了10州的共和黨初選，維吉尼亞州、北卡羅來納州、奧克拉荷馬州、田納西州、緬因州、麻州、德州、阿肯色州、阿拉巴馬州、科羅拉多州。

CNN指出，佛蒙特州、維吉尼亞州、北卡羅來納州、阿拉巴馬州、緬因州、麻州、奧克拉荷馬州、田納西州、阿肯色州、科羅拉多州、明尼蘇達州和德州等12州將於美東晚間9時前結束投票。加州與猶他州將於晚間11時結束，阿拉斯加則將於午夜12時結束。