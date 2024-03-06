0卡代糖很健康？研究曝「影響心臟健康」　1周喝2公升風險狂增20%

▲研究發現，每周飲用超過2公升的代糖飲料，將導致患上心房顫動的風險高出20%。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

不含熱量的代糖被認為是瘦身人士的福音，不過美國心臟協會5日刊出最新研究，顯示研究人員對英國生物樣本庫（UK Biobank）20多萬名年齡介於37歲到73歲之間的參與者數進行了近10年的追蹤後，發現飲用代糖飲料者患上心房顫動的風險比其他人來的更高。

研究結果顯示，每周飲用代糖飲料超過2公升的人，無論遺傳易感性如何，罹患心房顫動的風險都比不喝飲料的人高出20％，而每周飲用2公升含糖飲料者的患病風險則增加了10％，顯示大量攝取添加三氯蔗糖、阿斯巴甜、糖精和安賽蜜等代糖的飲料，對心臟的危害遠超含糖飲料。

相比之下，每周飲用1公升不加糖純果汁的人，其心房顫動的風險則降低了8％。心房顫動是心律不整的一種，會使中風風險提高5倍。

研究主要作者王寧薦醫學博士指出，儘管相關研究還無法明確判斷含糖飲料和代糖飲料導致心房顫動的因果關係，但基於上述發現，他還是建議人們盡可能減少或避免人工甜味劑和含糖飲料的攝取，「不要輕率地認為低糖、低熱量的代糖飲料很健康，因為它們明顯可能對健康造成危害」。

美國心臟協會營養學榮譽教授克里斯埃瑟頓（Penny M. Kris-Etherton）強調，這是學界首次發現代糖飲料、含糖飲料與心房顫動風險增加之間存在明確關聯，因此美國心臟協會的飲食指南將建議人們盡量減少含糖飲料的攝取。