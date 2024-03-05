客機半空掉艙門遭美FAA稽核　波音涉多起「品質管控違規」

▲阿拉斯加航空1月發生波音737 MAX 9客機艙門在半空脫落的事件。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

美國阿拉斯加航空1月發生波音737 Max 9客機空中艙門掉落的驚險事故，引發美國聯邦航空管理局（FAA）對波音（Boeing）進行737 Max生產線審查，發現波音與其供應商存在多起品質管控問題。

綜合「全國公共電台」（NPR）、路透社報導，FAA在聲明中表示，針對波音與供應商Spirit AeroSystems進行為期6周的稽核後發現，「波音在製造過程管控、零件處理和存儲、產品控制方面有違規問題。」FAA已向2家公司提供稽核摘要，但並未詳細說明具體糾正措施。

FAA局長惠塔克（Mike Whitaker）此前曾下令，波音必須與其執行長凱爾洪（Dave Calhoun）舉行全天會議，並於會議後90天內製定一項全面計畫，以解決系統性品質管控問題。

隨後波音公司於1日證實，正在與Spirit AeroSystems進行收購協商。波音媒體關係總監柯瓦爾（Jessica Kowal）表示，「我們相信波音與Spirit AeroSystems製造業務的整合將進一步加強航空安全、提高品質，並為我們的顧客、員工和股東的利益服務。」

美國阿拉斯加航空一架波音737 Max 9在1月5日起飛不久後，一片嵌入式門板突然在高空飛脫，導致機艙因氣壓問題折返俄勒岡州波特蘭國際機場緊急降落。國家運輸安全委員會（NTSB）在2月6日發布相關事故的初步報告，證實飛機缺少了4顆將門板固定在機身上的關鍵螺栓。