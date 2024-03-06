波音777客機「被雷擊中」畫面曝　民眾目睹驚人瞬間！閃電垂直穿過

▲一架波音777-300客機被雷擊中，民眾目睹罕見一幕。（圖／翻攝自X／@thenewarea51）

文／中央社

一架飛機周末從溫哥華國際機場起飛後被閃電擊中畫面被民眾拍下，閃電擊中飛機發出藍光照亮整片天空，不過飛機似乎並未受到影響。

根據加拿大 CityNews 報導，飛行學員韋斯特 （Ethan West） 課餘時間經常會到溫哥華機場附近觀看飛機。3月3日星期日晚上7點30分前，他看到一架波音777-300正要飛往倫敦希思羅機場（Heathrow Airport）的加航客機，就拿起手機想拍一段影片。

韋斯特說，777是最大的雙引擎飛機，是他最喜歡的機型，沒想到會這麼幸運拍下閃電擊中的瞬間。

Air Canada Boeing 777 getting struck by lightning while departing Vancouver, BC over the weekend. pic.twitter.com/naXCRouaVt — Thenewarea51 (@thenewarea51) March 5, 2024

影片中可見飛機不受影響地繼續飛行，也聽到現場目擊的民眾發出的驚嘆聲。

韋斯特表示，根據他所學得的知識，飛機上有避雷裝置，被雷電擊中通常不會有大問題，但如果遇上此情況，還是會在著陸後進行檢查。

據美國國家氣象局的資料，客機一般平均每年會被閃電擊中一至兩次。

飛機在突然遇到10億焦耳的巨大能量衝擊 （相當於四分之一噸TNT炸藥），如何做到安然無恙呢？

英國民航駕駛員協會（British Airline Pilots Association）成員、退休飛行員克里斯·哈蒙德（Chris Hammond）說，飛機駕駛艙和機艙周圍包裹著一層導電「皮膚」，它能讓機組人員、乘客和機內電子器件避開電流。

他說：「飛機的外殼中有一層金屬網，這層紗網包裹住整個機體，電流會從中通過。」

此外，電子器件和燃料箱的連接處受到了嚴密的保護，以防外部電脈衝。飛機服役前會對各方面進行嚴格測試，包括對飛機外殼和內部組件進行模擬雷擊。

據「科學美國人」（Scientific American）報導，上一次因雷擊而造成的重大航空事故發生在1967年，一架泛美航空214號波音707飛機被雷擊中，燃油箱被點燃，引起機上爆炸。從那時起，飛機為避免雷電威脅增加了更多的安全技術。