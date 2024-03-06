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美二寶媽在飛機上離奇死亡！　飛加勒比海「開心度假完喪命」

▲▼美國印第安納州二寶媽在飛機上離奇死亡。（圖／翻攝自Facebook／Stefanie Smith）

▲美國二寶媽在飛機上離奇死亡。（圖／翻攝自Facebook／Stefanie Smith）

記者張寧倢／編譯

美國印第安納州一名41歲的二寶媽上個月到加勒比海度假，在回程航班上身體嚴重不適，為了將她緊急送醫，飛機改降落一座英屬小島，但最終仍然回天乏術。家屬表示，她身體非常健康，度假時看起來也很快樂，事前完全沒有任何發病徵兆，死訊令人難以接受，於是他們打算自行聘請醫生到小島上驗屍。

根據紐約郵報報導，女性死者史蜜絲（Stefanie Smith）的哥哥沃茲（Chris Volz）表示，妹妹2月24日和她的男友還有另一對戀人，4人一起前往加勒比海國家多明尼加度假，但出發前完全沒有任何疾病，而且其他家人們也是這樣認為的。

沃茲說，從他看到的影片中，妹妹一切正常，一行人玩得很開心，直到她上周搭乘美國航空（American Airlines）班機從多明尼加返國，途中在飛機上突然病危。致命的突發狀況導致班機緊急降落在英屬土克凱可群島（Turks and Caicos Islands），史蜜絲被送往當地醫院仍不幸病逝。

▲▼美國印第安納州二寶媽在飛機上離奇死亡。（圖／翻攝自Facebook／Stefanie Smith）

▲家屬表示，史蜜絲生前沒有疾病，卻在飛機上不明原因突然身體不適。（圖／翻攝自Facebook／Stefanie Smith）

報導指出，家屬們現在正計畫自行安排醫生前往加勒比海進行驗屍，結束後才會將遺體運回美國舉行喪禮。沃茲心痛表示，自己2月28日晚間第一次從父母那裡得知妹妹死訊時，震驚到無法相信這是真的，眼前景象彷彿「慢動作」一樣緩了下來，但這其中「還有很多未解之謎」。

史蜜絲的一名同事在網路上發文哀悼，也為她的子女設立了線上募款網頁，因為這2名10多歲孩子就是史蜜絲的一切，她每天為了孩子努力工作，確保他們都能生活無憂。沃茲說，姪子姪女已經交給他們生父和其他家人照顧。

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