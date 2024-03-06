看到年輕女乘客凍未條　郵輪變態男員工「躲床底下」偷拍洗澡

▲男子不但在浴室裝攝影機，甚至還躲在女乘客床底下偷拍。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國皇家加勒比郵輪傳出偷拍案，在郵輪上工作的34歲男子米拉索爾(Arvin Joseph Mirasol)被人發現，在浴室安裝針孔攝影機偷拍年輕女乘客洗澡畫面，甚至還會趁女乘客洗澡時，偷偷躲在對方床底下偷窺。

在Symphony of the Seas郵輪上擔任服務生的米拉索爾，3日因為偷拍郵輪上女乘客被捕。一名搭乘郵輪的年輕女乘客，上月26日在浴室洗手槽下方發現攝影機，與母親和姊姊共用一間房的她立即將事件回報飯店。

保全後來將出現在船艙的米拉索爾拘捕，直到郵輪停靠在佛州當地海港Port Everglades時，當局立即將他帶回調查。調查人員在偷拍攝影機中，發現多支女子裸體甚至兒童色情影像。

米拉索爾坦承，他自從去年開始在郵輪上工作後，便會在有好感女乘客的房間中偷裝攝影機，有時候甚至還會親自躲在女乘客床底下，拍攝對方洗澡的樣子，「我曾試著控制自己，但我做不到」。

米拉索爾4日因為偷拍影片、製作兒童色情內容與持有兒童色情製品等罪在聯邦法庭出庭。皇家加勒比郵輪發言人聲明表示，「我們對於這種行為絕對零容忍，發現後立即通報執法部門，並且解雇該員工，將會繼續與當局合作」。