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川普被爆「急找馬斯克當金主」　若成功將1秒逆轉財務劣勢

▲▼ 美國前總統川普。（圖／路透）

▲川普在共和黨初選中遙遙領先。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》引述3名消息人士說法報導，美國前總統川普迫切尋求現金挹注，以支持自己的2024年總統競選活動，3日已於佛州棕櫚灘（Palm Beach）會晤特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。目前尚不清楚，馬斯克是否會為前總統支付任何費用，但如果他這麼做，僅憑一己之力，就能抹除川普今年大選的財務劣勢。

消息人士透露，隨著川普預期再度與拜登競逐白宮大位，他與競選團隊正在努力尋找更多主要捐款人，支持其競選財務。在3日的會面之前，川普就曾向盟友大讚馬斯克，並且希望盡快與這位億萬富翁進行一對一會面。

根據《富比士》（Forbes）報導，馬斯克淨資產約為2000億美元（約新台幣6.3兆元），是世上最有錢的人之一，也是共和黨捐款人，近期社群媒體貼文更顯示，他認為拜登必須在今年11月的總統大選中被擊敗。曾與馬斯克私下談話的人們證實，這確實是他的觀點。

不過，目前，川普幕僚及馬斯克都尚未回應媒體的置評要求。

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克淨資產高達2000億美元。（圖／路透）

馬斯克一直都把自己形塑成一個思想獨立的人，雖然沒有在總統大選挹注大量資金，但多年以來，大致平均捐款給民主共和2黨。一名親近人士透露，馬斯克與政府歷年以來的關係，讓他對於僅跟單一政黨保持密切關係，抱持著謹慎態度。

2022年夏天，馬斯克曾與川普公開互罵，但也曾在X發文呼籲1億追蹤者，在期中選舉投票支持共和黨的國會議員，並且曾經抨擊左翼人士的「覺醒」議程，以及總統拜登的移民政策。

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