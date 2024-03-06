「超級星期二」川普狂贏11州！海利僅1州　美媒曝她恐不再擔任公職

▲美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）在共和黨初選中與川普競爭。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國總統大選「超級星期二」5日登場，截至美東晚間11時，現任總統拜登已在15個州贏下民主黨黨內初選，前總統川普則在至少11個州擊敗黨內唯一對手海利（Nikki Haley），海利暫時只拿下佛蒙特州。對於川普的大舉橫掃，美媒ABC分析選戰三大重點，認為海利的未來並不明朗，甚至可能不再擔任公職。

▲川普幾乎大勝海利，但海利表示選戰沒到最後，結果尚未可知。（圖／路透）

一、川普掌握多大優勢？

目前為止，川普在任何民調與投票中幾乎都以大幅優勢，占據共和黨主要地位，但大多數地區至少有3分之1的共和黨選民不支持川普。反觀前駐聯合國大使、前南卡州州長海利先前僅贏下哥倫比亞特區，超級星期二則暫時只贏得佛蒙特州。不過她上周表明，她將利用川普未獲全盤支持的這一點繼續競選，「如果你（川普）無法贏得那40%的選票，就無法贏得大選」。

超級星期二開票後，預計各界還將分析川普在2020年流失選民中的支持度是否增加，包含受過大學教育的選民、郊區選民、獨立人士與溫和派選民。此外，川普官司纏身也是另一變數。

▲南卡州前州長的海利（Nikki Haley）在家鄉初選也輸給川普，超級星期二將是她的最後一搏。（圖／路透）

二、海利最後一搏

海利一直堅稱她將持續競選到「超級星期二」，但她在周一之後並未安排公開行程或選舉之夜的談話。她的團隊強調將專注在周二的競選，並拒絕透露未來規劃。福斯新聞此前曾問到如果周二落敗，她是否會退選並支持川普。當時海利僅回答，「如果我退選，也會是史上堅持最久的一次總統大選……我不知道為何每個人都如此堅定，他們必須跟隨川普領導，把我逐出這場選戰。」

▲海利並未表態若退選是否會支持川普，也沒有透露未來規劃。（圖／路透）

三、海利何去何從？

如果海利在超級星期二之後退選，她的未來並不明朗。有傳言稱她可能被徵召參加第三方身份競選，作為中間派政治組織No Labels與民主黨人合作推出的人選，但最近她已經駁斥此消息，並堅稱自己仍是共和黨人，且不考慮以其他方式參與11月5日的美國總統大選。

然而，海利在共和黨內部地位卻不太穩固，除了選民基礎流失，共和黨人近日在保守政治行動會議（CPAC）上也急於將她排除在外。不過報導稱，若海利不再擔任公職，也還剩下過去賺錢的舊路可走，她過去曾在企業董事會任職、著作寫書、發布評論等。