大喜日也戴！工程師堅持戴Vision Pro結婚　新娘「表情複雜」爆紅

▲有男子戴蘋果Vision Pro結婚。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名軟體工程師結婚時，頭上竟然戴著要價3,500美元（約台幣11萬元）的蘋果Vision Pro舉行婚禮，就連拍攝婚紗照時，也不打算把Vision Pro取下來，照片在網路上流傳後，新娘的表情意外成為討論焦點。

在加州新創AI公司擔任技術工程師的萊特(Jacob Wright)，上月10日與妻子坎布里(Cambree)在風景優美的猶他州舉行婚禮，然而照片中卻看到，當2人穿著禮服留下婚紗照時，新郎萊特頭上居然戴著蘋果Vision Pro。

萊特把照片分享在網路後立即獲得瘋傳，許多人覺得萊特戴著Vision Pro結婚的行徑十分誇張，還有人同情坎布里，認為她在照片中的表情看起來很不開心，「新娘的表情說明了一切」、「她的表情看起來像是，很後悔和這個人結婚」。

照片瘋傳後，這對新人近來接受國外媒體採訪。坎布里表示，萊特在Vision Pro上市幾天後立即買了，對方還拼命懇求她，希望能戴著Vision Pro結婚，她原本只允許對方婚宴接待時可以戴，沒想到婚禮舉行時，一個沒注意對方已經戴上。

坎布里坦承，她一開始發現丈夫戴著Vision Pro時，也覺得很不可思議，不太想理對方，但後來已經接受，「雖然照片裡我看起來好像在生氣，但其實我並沒有在生氣」。

萊特則表示，他之所以要在婚禮上戴Vision Pro，是想將整個婚禮過程完整記錄下來，「我認為20年後，能向孩子們秀出這些影像會是非常棒的事」，另外他澄清，出於對上帝和老婆的尊重，他是等到婚禮儀式完成才戴上Vision Pro，沒有從婚禮一開始就戴著。